> Prorrogaron la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

País

El Gobierno alineó el plazo de excepción con el del gas. Justificó que ambos sistemas funcionan de manera interdependiente.

13 de julio de 2026 a las 04:09 p. m.

13 de julio de 2026 a las 04:09 p. m.

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal y estableció así la misma fecha de vencimiento que ya regía para el transporte y la distribución de gas natural.

La decisión fue oficializada este lunes mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 585/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros.

La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y extiende el régimen excepcional que había sido declarado a fines de 2023.

Según el Ejecutivo, la prórroga resulta necesaria porque “persisten aún las circunstancias que motivaron” la emergencia y porque el proceso de normalización del mercado eléctrico todavía no terminó.

La emergencia había sido dispuesta inicialmente mediante el decreto 55/2023 y luego prorrogada por los decretos 1023/2024 y 370/2025.

Por qué el Gobierno unificó los plazos de las emergencias eléctrica y del gas Uno de los principales argumentos del Ejecutivo fue la interdependencia entre el sistema eléctrico y el gasífero.

El Gobierno señaló que existe una “interdependencia operativa y económica entre los sistemas de energía eléctrica y gas natural” y remarcó que el gas es un insumo crítico para la generación térmica de electricidad.

Por ese motivo, consideró necesario “equiparar los plazos de vigencia de ambas declaraciones de emergencia” para “preservar la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento integrado del sistema energético nacional”.

La emergencia correspondiente al transporte y la distribución de gas natural ya había sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el decreto 49/2026, de fines de enero.