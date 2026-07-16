Guía Michelin 2026: cuáles son los nuevos restaurantes con estrella en la Argentina

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Gastronomía

La Guía Michelin para Buenos Aires y Mendoza incorporó cuatro nuevos restaurantes con una Estrella y dos nuevos Bib Gourmand.

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16 de julio de 2026 a las 03:55 p. m.

16 de julio de 2026 a las 03:55 p. m.

La Guía Michelin presentó este lunes su edición Buenos Aires & Mendoza 2026 y confirmó el crecimiento de la gastronomía argentina con cuatro nuevos restaurantes distinguidos con una Estrella Michelin, dos incorporaciones a la categoría Bib Gourmand y 13 nuevos establecimientos recomendados.

En total, la selección reúne 89 restaurantes. Entre ellos se mantiene Aramburu como el único restaurante argentino con dos Estrellas Michelin, mientras que el listado de establecimientos con una Estrella asciende a 13.

Los nuevos restaurantes con una Estrella Michelin Las incorporaciones de este año son:

Han (Buenos Aires), el proyecto del chef Pablo Park en Villa Crespo, que combina técnicas e identidad coreana con ingredientes argentinos.

Cal (Mendoza), el restaurante de Sitio La Estocada, donde Enzo González Petra desarrolla un menú degustación basado en la producción de la finca.

Centauro (Mendoza), comandado por el chef colombiano Aris Pabón.

La VidA (Mendoza), ubicado en Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, con una propuesta de Flavia Amad Di Leo inspirada en el proceso de elaboración del vino.

La guía recordó que las Estrellas Michelin se otorgan teniendo en cuenta cinco criterios internacionales: calidad del producto, dominio de la técnica, equilibrio de sabores, personalidad de la cocina y regularidad en el tiempo.

Dos nuevos Bib Gourmand La categoría que distingue a los restaurantes con una destacada relación entre calidad y precio sumó dos nuevos integrantes, ambos en Buenos Aires:

Chuchú

Garabato Bistro

Con estas incorporaciones, Argentina ya cuenta con 11 restaurantes distinguidos con el Bib Gourmand.

Trece nuevos recomendados La selección también incorporó 13 restaurantes recomendados.

Buenos Aires

Casa Palanti

Casa Veltri

José El Carnicero

Kobito

Ness

Nika Club Omakase

Presencia

Mendoza

Antigal Authentic Flavors

Awasi Mendoza

Clos de Chacras

Crux

Diam’s

Nube

Cal también recibió la Estrella Verde Además de obtener una Estrella Michelin, el restaurante mendocino Cal recibió la Estrella Verde, el reconocimiento que distingue a los proyectos comprometidos con prácticas gastronómicas sustentables.

Los premios especiales La Guía Michelin también entregó cuatro premios individuales:

Young Chef Award: Enzo González Petra (Cal)

Service Award: Nicolás Cordeiro (Aramburu)

Sommelier Award: Camila Torta (Azafrán)

Exceptional Cocktail Award: Flavia Arroyo (Casa Cavia), premio que se entrega por primera vez en Argentina.