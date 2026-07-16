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San Pedro: Violentos incidentes en los festejos por Argentina, 20 heridos y tres detenidos

Los disturbios tras el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra dejaron 20 heridos, un baleado, una mujer apuñalada y tres detenidos.

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16 de julio de 2026 a las 12:30 p. m.
San Pedro: Violentos incidentes en los festejos por Argentina, 20 heridos y tres detenidos

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo terminaron con graves incidentes en el centro de San Pedro. El saldo fue de 20 personas heridas, entre ellas un hombre baleado y una mujer apuñalada, además de varias intervenciones policiales que derivaron en tres aprehensiones.

Veinte heridos durante los festejos en San Pedro

De acuerdo con la información brindada por el jefe del servicio de emergencias, Dr. José Herbas, el hospital local atendió a un total de 20 personas lesionadas: 14 hombres y seis mujeres, con edades de entre 14 y 45 años.

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Entre los casos de mayor gravedad se encuentra un hombre que ingresó con una herida de arma de fuego en el muslo y otro con un traumatismo de cráneo. Los restantes doce pacientes masculinos recibieron curaciones por distintas lesiones y fueron dados de alta.

En cuanto a las mujeres atendidas, cinco presentaban escoriaciones leves, mientras que una sufrió heridas de arma blanca en el cuero cabelludo y el rostro. Todas recibieron atención médica y posteriormente fueron dadas de alta.

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La Policía realizó detenciones por agresiones en la vía pública

La Estación de Policía Comunal informó que durante los disturbios se realizaron dos procedimientos con personas aprehendidas por hechos de violencia ocurridos en distintos sectores del centro de la ciudad.

El primero se produjo en la esquina de Güemes y 25 de Mayo, donde un adolescente de 16 años y un hombre de 31 fueron detenidos tras agredir a golpes a un hombre de 32 años, quien sufrió lesiones leves y debió ser trasladado al hospital.

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Por disposición de la Fiscalía del Joven, el menor fue entregado a sus responsables legales, mientras que el adulto recuperó la libertad tras ser notificado de la formación de la causa.

Otro hombre fue detenido por atacar a dos mujeres

El segundo episodio ocurrió en la intersección de Bartolomé Mitre y avenida 3 de Febrero. Allí, efectivos policiales aprehendieron a un hombre de 36 años acusado de agredir físicamente a dos mujeres de 32 y 39 años.

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Las víctimas sufrieron lesiones de carácter leve y recibieron asistencia médica. En tanto, la fiscalía de turno dispuso la notificación de la causa al agresor, quien permaneció alojado en el sector de calabozos.

Los incidentes empañaron los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial, en una jornada que movilizó a cientos de personas en el centro de San Pedro.

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