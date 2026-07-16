San Pedro: Prorrogan por 60 días las licencias de conducir que vencen entre julio y agosto en Buenos Aires

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Región

La Provincia extendió automáticamente la vigencia de las licencias con vencimiento entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026 por cuestiones operativas.

16 de julio de 2026 a las 09:11 a. m.

16 de julio de 2026 a las 09:11 a. m.

Pese a la vigencia de la prórroga automática y con el fin de no resentir la atención de los vecinos, la Oficina de Licencias de Conducir de la ciudad de San Pedro aclaró que la dependencia continuará funcionando en sus horarios habituales, realizando la toma de trámites y la emisión de nuevos documentos con total normalidad.

La prórroga alcanza a las licencias que vencen en julio y agosto La Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito oficializó la medida mediante la Disposición N.º 10/2026, comunicada a todos los centros emisores bonaerenses a través de la Circular N.º 5/2026.

La extensión de la vigencia se aplica de manera automática y comprende a todas las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la provincia de Buenos Aires cuyo vencimiento se produzca entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026, inclusive.

El plazo adicional comienza a contarse desde la fecha de vencimiento impresa en la credencial. Por ejemplo, una licencia con vencimiento el 20 de julio seguirá siendo válida durante los 60 días corridos posteriores a esa fecha.

Por qué la Provincia decidió extender la vigencia de las licencias Desde el Gobierno bonaerense explicaron que la decisión responde a las dificultades operativas registradas durante la implementación del nuevo procedimiento de control para las licencias profesionales interjurisdiccionales.

La prórroga tiene como finalidad evitar inconvenientes para los conductores mientras se termina de normalizar el funcionamiento del sistema, garantizando que quienes deban circular no vean afectada la validez de su documentación.

Las oficinas de licencias continúan atendiendo con normalidad A pesar de la prórroga automática, las oficinas de Licencias de Conducir de los municipios continuarán funcionando en sus horarios habituales, realizando los trámites de renovación y la emisión de nuevas licencias sin modificaciones.