Salto: Bromatología municipal reforzó los controles de plagas en distintos sectores de la ciudad

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La Dirección de Bromatología realizó tareas de desratización y desinsectación en espacios públicos e instituciones educativas para prevenir riesgos sanitarios.

16 de julio de 2026 a las 10:20 a. m.

16 de julio de 2026 a las 10:20 a. m.

La Dirección de Bromatología Municipal continúa con los operativos de control de plagas en distintos puntos de la ciudad de Salto, con tareas de desratización y desinsectación destinadas a reforzar la prevención sanitaria y garantizar condiciones adecuadas en espacios públicos e instituciones educativas.

Operativos de desratización en la red urbana para prevenir plagas En el marco de las acciones programadas, personal del área realizó trabajos de desratización en bocas de tormenta y cloacas ubicadas en la zona de Las Heras y Moreno.

El procedimiento incluyó la colocación de cebos específicos en sectores de la infraestructura urbana y contempla aplicaciones periódicas cada siete días, con el objetivo de mantener la efectividad del tratamiento y reducir la presencia de roedores en la vía pública.

Desde Bromatología aclararon que estas intervenciones se llevan adelante exclusivamente en espacios públicos y en la red de servicios urbanos, sin contemplar el ingreso a domicilios particulares.

Desinsectación en escuelas y espacios de formación Además de las tareas contra roedores, el equipo municipal desarrolló operativos de desinsectación en la Escuela de Educación Especial N° 501 y en el Centro de Formación Integral (CFI).

Los trabajos incluyeron la aplicación de productos específicos en pasillos, cocinas, talleres y aulas, utilizando equipos de pulverización manual y los elementos de protección correspondientes para garantizar la seguridad durante el procedimiento.

Estas acciones buscan preservar las condiciones de higiene en establecimientos donde diariamente concurren estudiantes, docentes y trabajadores.

Un cronograma preventivo para instituciones educativas La Dirección de Bromatología informó que los operativos forman parte de un cronograma de trabajo planificado que continuará avanzando en distintas instituciones educativas del partido.