Salto: Bromatología municipal reforzó los controles de plagas en distintos sectores de la ciudad
La Dirección de Bromatología realizó tareas de desratización y desinsectación en espacios públicos e instituciones educativas para prevenir riesgos sanitarios.
La Dirección de Bromatología Municipal continúa con los operativos de control de plagas en distintos puntos de la ciudad de Salto, con tareas de desratización y desinsectación destinadas a reforzar la prevención sanitaria y garantizar condiciones adecuadas en espacios públicos e instituciones educativas.
Operativos de desratización en la red urbana para prevenir plagas
En el marco de las acciones programadas, personal del área realizó trabajos de desratización en bocas de tormenta y cloacas ubicadas en la zona de Las Heras y Moreno.
Las mas leidas de Región
Guzmán mantuvo en Roma un “encuentro constructivo” con la titular del FMI
Internan al "Coco" Basile por un agravamiento de su cuadro de coronavirus
Crecen los hechos de violencia en Baradero: un alumno sufrió una fractura de nariz tras ser atacado al salir de la escuela
San Antonio de Areco: Ampliaron el Laboratorio de Microbiología del Hospital Zerboni
Ramallo inaugurará un nuevo Centro de Monitoreo con inteligencia artificial para reforzar la seguridad
El procedimiento incluyó la colocación de cebos específicos en sectores de la infraestructura urbana y contempla aplicaciones periódicas cada siete días, con el objetivo de mantener la efectividad del tratamiento y reducir la presencia de roedores en la vía pública.
Desde Bromatología aclararon que estas intervenciones se llevan adelante exclusivamente en espacios públicos y en la red de servicios urbanos, sin contemplar el ingreso a domicilios particulares.
Desinsectación en escuelas y espacios de formación
Además de las tareas contra roedores, el equipo municipal desarrolló operativos de desinsectación en la Escuela de Educación Especial N° 501 y en el Centro de Formación Integral (CFI).
Los trabajos incluyeron la aplicación de productos específicos en pasillos, cocinas, talleres y aulas, utilizando equipos de pulverización manual y los elementos de protección correspondientes para garantizar la seguridad durante el procedimiento.
Estas acciones buscan preservar las condiciones de higiene en establecimientos donde diariamente concurren estudiantes, docentes y trabajadores.
Un cronograma preventivo para instituciones educativas
La Dirección de Bromatología informó que los operativos forman parte de un cronograma de trabajo planificado que continuará avanzando en distintas instituciones educativas del partido.
El objetivo es fortalecer las tareas de prevención, acompañar el mantenimiento de espacios seguros y sostener políticas vinculadas al cuidado de la salud pública mediante controles periódicos de plagas.