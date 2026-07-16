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Salto: Bromatología municipal reforzó los controles de plagas en distintos sectores de la ciudad

La Dirección de Bromatología realizó tareas de desratización y desinsectación en espacios públicos e instituciones educativas para prevenir riesgos sanitarios.

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16 de julio de 2026 a las 10:20 a. m.
Salto: Bromatología municipal reforzó los controles de plagas en distintos sectores de la ciudad

La Dirección de Bromatología Municipal continúa con los operativos de control de plagas en distintos puntos de la ciudad de Salto, con tareas de desratización y desinsectación destinadas a reforzar la prevención sanitaria y garantizar condiciones adecuadas en espacios públicos e instituciones educativas.

Operativos de desratización en la red urbana para prevenir plagas

En el marco de las acciones programadas, personal del área realizó trabajos de desratización en bocas de tormenta y cloacas ubicadas en la zona de Las Heras y Moreno.

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El procedimiento incluyó la colocación de cebos específicos en sectores de la infraestructura urbana y contempla aplicaciones periódicas cada siete días, con el objetivo de mantener la efectividad del tratamiento y reducir la presencia de roedores en la vía pública.

Desde Bromatología aclararon que estas intervenciones se llevan adelante exclusivamente en espacios públicos y en la red de servicios urbanos, sin contemplar el ingreso a domicilios particulares.

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Desinsectación en escuelas y espacios de formación

Además de las tareas contra roedores, el equipo municipal desarrolló operativos de desinsectación en la Escuela de Educación Especial N° 501 y en el Centro de Formación Integral (CFI).

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Los trabajos incluyeron la aplicación de productos específicos en pasillos, cocinas, talleres y aulas, utilizando equipos de pulverización manual y los elementos de protección correspondientes para garantizar la seguridad durante el procedimiento.

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Estas acciones buscan preservar las condiciones de higiene en establecimientos donde diariamente concurren estudiantes, docentes y trabajadores.

Un cronograma preventivo para instituciones educativas

La Dirección de Bromatología informó que los operativos forman parte de un cronograma de trabajo planificado que continuará avanzando en distintas instituciones educativas del partido.

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El objetivo es fortalecer las tareas de prevención, acompañar el mantenimiento de espacios seguros y sostener políticas vinculadas al cuidado de la salud pública mediante controles periódicos de plagas.

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