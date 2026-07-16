Vacaciones de invierno en San Antonio de Areco: el Galpón Chamico propone teatro, circo y música para disfrutar en familia
El espacio cultural de San Antonio de Areco inicia un ciclo con espectáculos, talleres y actividades recreativas para niños y familias durante el receso invernal.
Con una variada agenda de propuestas artísticas y recreativas, el Galpón Chamico de la ciudad de San Antonio de Areco dará inicio este fin de semana al ciclo "Vacaciones en el Chamico", una iniciativa destinada a niños, niñas y sus familias que ofrecerá teatro, circo, música, cuentos, juegos y talleres durante todo el receso de invierno.
Vacaciones de invierno con actividades para toda la familia
La programación comenzará el sábado 18 de julio, entre las 14 y las 17 horas, y continuará los fines de semana del 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto. Además, durante la semana se desarrollarán distintos talleres pensados para que las infancias puedan disfrutar de experiencias artísticas y participativas.
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La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro para las familias, acercando a los más pequeños a diferentes disciplinas culturales mediante espectáculos y actividades recreativas.
Entre las opciones previstas habrá funciones de circo con clown, malabares, acrobacias y globología, obras de teatro infantil, espectáculos de títeres, música en vivo, juegos y actividades relacionadas con el mundo de los libros.
La programación del primer fin de semana en el Galpón Chamico
La apertura del ciclo tendrá como uno de sus principales atractivos "La Historia de Magnolia", un espectáculo protagonizado por una payasa que invita al público a descubrir un universo donde el juego convierte las situaciones cotidianas en aventuras llenas de humor, imaginación, sensibilidad y poesía.
También formará parte de la jornada el Dúo WIPI MIX, que presentará su álbum Puente Arco Iris bajo la consigna "Los cuentos y las canciones son refugio", una propuesta que combina música y narraciones para compartir en familia.
Galpón Chamico: un espacio cultural cooperativo con propuestas todo el año
El Galpón Chamico funciona como un espacio cultural autogestionado y organizado como cooperativa de trabajo. Durante todo el año desarrolla talleres, espectáculos y actividades abiertas a la comunidad con el objetivo de promover el acceso a la cultura desde una mirada participativa, inclusiva y comunitaria.
Las actividades de vacaciones de invierno se realizarán en la sede del espacio, ubicada en San Antonio de Areco. Las entradas tienen un valor de $8.000 para menores de 17 años y $10.000 para mayores. Pueden adquirirse a través de las redes sociales del Galpón Chamico, en la boletería el día de cada función o comunicándose al 2326-41-0552.