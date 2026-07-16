La Odisea desembarca en Cinema Pergamino y abre una cartelera ideal para las vacaciones de invierno

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Pergamino

La esperada superproducción de Christopher Nolan, basada en el clásico de Homero y protagonizada por Matt Damon, llega este viernes a Cinema Pergamino para encabezar una programación pensada para toda la familia.

Con el Mundial de Fútbol finalizando y el comienzo de las vacaciones de invierno, Cinema Pergamino renueva su cartelera con uno de los estrenos más esperados del año. Desde este viernes llegará a las salas La Odisea, la ambiciosa adaptación del clásico de Homero dirigida por Christopher Nolan, que se suma a una programación integrada por propuestas para toda la familia, la animación, la aventura y el terror.

La nueva producción del realizador británico promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de 2026. Tras el éxito de Oppenheimer, Nolan vuelve al cine épico con una versión del poema que narra el largo regreso de Odiseo a Ítaca después de la Guerra de Troya, una historia considerada uno de los pilares de la literatura occidental.

Con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares, la película es la producción más costosa de la carrera del director y también marca un hito tecnológico al convertirse en la primera obra de ficción filmada íntegramente con cámaras IMAX, ofreciendo una experiencia visual y sonora especialmente concebida para disfrutarse en la pantalla grande.

Una epopeya clásica con sello Nolan La historia sigue a Odiseo (Ulises) en un viaje de diez años plagado de desafíos sobrenaturales, criaturas mitológicas y dioses caprichosos. Mientras intenta regresar junto a su esposa Penélope y su hijo Telémaco, deberá enfrentarse a cíclopes, sirenas, tempestades y toda clase de pruebas que pondrán a prueba su inteligencia, su resistencia y su determinación.

Fiel a la estructura del poema original, dividido en 24 cantos, Nolan adelantó que la película comenzará en Ítaca, mostrando el vacío dejado por el héroe y el conflicto político que amenaza el reino, mientras Telémaco inicia la búsqueda de su padre y Penélope resiste el asedio de los pretendientes que buscan quedarse con el trono.

Un elenco de primer nivel Matt Damon encarna a Odiseo en una nueva colaboración con Christopher Nolan. Lo acompañan Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland en el papel de Telémaco, Zendaya como la diosa Atenea, Robert Pattinson como Antínoo y Charlize Theron como Circe.

El reparto también incluye a Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Mia Goth y Himesh Patel, entre otros. El rodaje se desarrolló entre Reino Unido, Marruecos e Italia, bajo la dirección de fotografía del habitual colaborador de Nolan, Hoyte van Hoytema.

La mirada de Grecia Como ocurre con toda adaptación de un clásico universal, la película despertó un intenso debate en Grecia, donde La Odisea forma parte de la enseñanza escolar desde hace generaciones.

Lejos de reclamar una reproducción literal del texto, numerosos docentes y especialistas sostienen que la vigencia de la obra radica precisamente en su capacidad para ser reinterpretada por cada época. "Lo que queremos que los niños entiendan es que cada nueva creación es exactamente eso, una nueva creación", explicó a la agencia Associated Press el profesor Filippos Mantzaris, quien enseña la obra de Homero a estudiantes de séptimo grado.

Debates antes del estreno A meses de su llegada a los cines, la producción también estuvo rodeada de controversias. Algunos cuestionamientos apuntaron al uso de diálogos y acentos contemporáneos en una historia ambientada en la Antigua Grecia, mientras que especialistas señalaron anacronismos en parte del vestuario y del armamento utilizado en pantalla.

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Otra de las polémicas surgió por la filmación de algunas escenas en el Sáhara Occidental, territorio en disputa cuya utilización fue criticada por organizaciones culturales. Además, el lema promocional "Desafía a los dioses" abrió un debate entre académicos y críticos, quienes consideran que esa consigna ofrece una interpretación más moderna del relato que la planteada originalmente por Homero.