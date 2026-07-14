15 lugares imperdibles para visitar gratis con chicos en vacaciones de invierno cerca de Buenos Aires

> 15 lugares imperdibles para visitar gratis con chicos en vacaciones de invierno cerca de Buenos Aires

Turismo

Museos, edificios históricos, un tranvía centenario, un castillo infantil y otros paseos ideales para compartir en familia durante el receso escolar.

14 de julio de 2026 a las 06:52 p. m.

14 de julio de 2026 a las 06:52 p. m.

Las vacaciones de invierno impulsan cada año la búsqueda de actividades para compartir en familia sin realizar un gran desembolso. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano existen numerosas propuestas culturales e históricas con acceso gratuito.

La oferta incluye museos, edificios emblemáticos, paseos históricos, parques temáticos y experiencias recreativas pensadas tanto para chicos como para adultos, muchas de ellas poco conocidas.

En esta selección se reúnen 15 opciones para recorrer durante el receso escolar. En algunos casos, las visitas guiadas requieren inscripción previa o determinadas actividades pueden tener un costo adicional.

Los 15 lugares gratuitos para conocer en vacaciones de invierno 1. Museo del Automóvil Club Argentino (Palermo). Ubicado sobre la avenida del Libertador, reúne una destacada colección de autos clásicos, deportivos y vehículos históricos que marcaron distintas épocas del automovilismo argentino. Abre de lunes a viernes de 10:00 a 17:30.

2. República de los Niños (La Plata). Es uno de los paseos favoritos para familias con chicos gracias a sus edificios inspirados en cuentos infantiles, plazas y espacios verdes. El predio permanece abierto todos los días de 7:00 a 22:00. Si bien tradicionalmente fue gratuito, visitantes informan que actualmente se cobra una entrada de aproximadamente $2000 por persona.

3. Tranvía Histórico de Buenos Aires (Caballito). Una experiencia distinta para recorrer el barrio a bordo de tranvías restaurados que circularon durante buena parte del siglo XX. Funciona sábados, domingos y feriados entre las 15:00 y las 18:00.

4. Casa Museo María Elena Walsh (Villa Sarmiento). A pocas cuadras de la estación Ramos Mejía, permite conocer la vida y la obra de una de las escritoras más importantes del país. Abre de miércoles a domingos de 11:00 a 18:00.

5. Planetario de La Plata Dentro del Paseo del Bosque, ofrece funciones educativas y astronómicas durante sábados, domingos y feriados con cuatro presentaciones entre las 15:00 y las 19:00.

6. Congreso de la Nación Argentina. Las visitas guiadas permiten recorrer el histórico Palacio Legislativo y conocer su arquitectura, salones y la historia parlamentaria. Se recomienda reservar previamente.

7. Museo de la Cárcova (Puerto Madero). Dependiente de la Universidad Nacional de las Artes, exhibe réplicas de esculturas clásicas y una importante colección artística. Abre de martes a domingos de 10:00 a 17:00.

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Museos, historia y miradores para recorrer sin gastar 8. Museo Nacional de Arte Oriental Ubicado dentro del Centro Cultural Borges, reúne colecciones de arte provenientes de distintos países de Asia. Puede visitarse de miércoles a domingos entre las 14:00 y las 21:00.

9. Museo Nacional de Bellas Artes. Es uno de los museos más importantes de América Latina, con obras de artistas argentinos e internacionales. Abre de martes a domingos.

10. Museo Nacional del Cabildo. Frente a Plaza de Mayo, conserva parte de la historia colonial y de la Revolución de Mayo. Funciona de miércoles a domingos.

11. Torre Ader (Villa Adelina). Este singular mirador de estilo europeo es una de las construcciones más llamativas del conurbano bonaerense y ofrece una vista panorámica de la zona.

12. Museo Nacional de Arte Decorativo. Instalado en un antiguo palacio de la aristocracia porteña, combina arquitectura, jardines y una valiosa colección de mobiliario y obras de arte.

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13. Quinta Los Ombúes (San Isidro). Una casona histórica vinculada a los primeros años de la independencia argentina, rodeada por un parque con vistas privilegiadas al Río de la Plata.

14. Palacio Belgrano-Otamendi (San Fernando). Esta antigua residencia señorial hoy funciona como museo y centro cultural, donde pueden apreciarse salones originales y exposiciones temporarias.

15. Museo Histórico Sarmiento (Belgrano). Ideal para conocer la vida y el legado de Domingo Faustino Sarmiento, con documentos, objetos personales y exhibiciones dedicadas a la historia argentina.