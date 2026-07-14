> Las nueve termas bonaerenses para disfrutar en vacaciones de invierno

Turismo

Patagones, Pedro Luro, Médanos, Necochea, Carhué, Tapalqué, Dolores, San Clemente del Tuyú y General Belgrano. De sur a norte, todas las termas bonaerenses.

El estrés de la vida actual, la inclinación por rutinas sanas y el auge de las escapadas en todo el año han impulsado en las últimas décadas el turismo de termas, fundamentalmente en vacaciones de invierno. Y después del estrés del Mundial, qué mejor que el relax en alguno de los centros termales bonaerenses.

Diferentes tipos de termas Según información de la Subsecretaría de Turismo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 9 centros y 65 piletas que se diferencian -según rangos térmicos- como hipotermales, mesotermales e hipertermales.

Cuando tienen entre 30 y 34 grados (hipotermales) mejora la circulación sanguínea y la oxigenación promoviendo la eliminación de toxinas; si el rango va de 35° a 37° (mesotermales) induce a la relajación y estimula la producción de endorfinas. En tanto, las aguas que están a más de 37° (hipertermales) favorecen a la recuperación de patologías óseas y ayudan a mejorar enfermedades crónicas.

Beneficios de las aguas termales -Mejoran la circulación sanguínea.

-Alivian los dolores musculares y articulares.

-Tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas.

-Son valiosas para el cuidado de la piel.

-La sudoración permite eliminar toxinas.

-Mejoran el metabolismo y la digestión. Reducen el estrés y la ansiedad.

-Mejoran la calidad del sueño.

-Tienen un efecto antidepresivo.

-Conectan con la naturaleza y dan una sensación de bienestar general.

Con todo esto queda claro que el turismo termal no es solo una actividad de ocio, sino una forma de terapia natural que promueve la salud integral. En definitiva, a sanar en cuerpo y alma.

De sur a norte, las nueve termas bonaerenses -Patagones: Termas Los Gauchos

Por las características de sus aguas de altas temperaturas que llegan a los 80 grados, mezcladas con minerales, es considerada una de las tres mejores termas del país. En la década del 20, empresas petroleras realizaron perforaciones a unos 1300 metros y encontraron aguas ricas en bromo y yodo. Desde entonces, fue explotada por los lugareños para baños de aguas termales.

Excelentes para tratar casos de reumatismo crónico y enfermedades de la piel, cuenta con una pileta cubierta, 20 plazas hoteleras, almuerzo y cena. Está a 8 kilómetros de la ciudad de Villalonga y a menos de 800 del AMBA, por la RN 3.

(Más información: 0291156468157)

-Termas de Luro Hotel & Spa

Se encuentran a 400 metros de la Ruta 3 a la altura del kilómetro 809. Las aguas del predio fluyen a una profundidad de casi mil metros, con una temperatura de 70°, y son extraordinarias por sus efectos saludables. Tienen gran contenido de sales cloradas cálcicas, magnésicas, ferruginosas y yodo bromuradas que otorgan una importante acción terapéutica.

El hotel termal posee veinte habitaciones con servicios de primer nivel y cuenta con 3 piletas cubiertas, 4 al aire libre, restaurante, cervecería y spa.

-Termas de Médanos

Están cerca de la ciudad de Médanos y a unos 680 del AMBA, en un complejo que permanece abierto durante todo el año con aguas de surgente a 74°. Cuenta con 5 piletas cubiertas y una subterránea. Tiene un sector de camping, piletas cubiertas, salón de usos múltiples y un lago termal. Además hay un centro de spa que ofrece tratamientos de belleza.

-En Necochea, Médano Blanco

El complejo Médano Blanco, Termas del Campo, está emplazado a 41 kilómetros de la ciudad de Necochea desde hace dos décadas. Se encuentra en el antiguo casco de la estancia que perteneció a la familia de Don Alfredo Rasmussen, dinamarqués que arribó a la zona hacia finales del siglo XIX.

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Cuenta con dos piletas cubiertas, hidromasaje, agua relax, spa, enfermería y restaurante. Sus aguas cloruradas saladas surgen desde 600 metros de profundidad a 38.3 grados, con sulfato, altamente mineralizadas: cloruro, sodio, sulfato, calcio y magnesio.

Esas aguas generan acciones estimulantes de las funciones orgánicas, especialmente del aparato digestivo. Además son descongestivas, desestresantes, antisépticas, cicatrizantes (sobre todo en afecciones quirúrgicas traumáticas), tonificantes, antinflamatorios, analgésicas y desintoxicantes. A nivel muscular, son favorables para tratar contracturas y tendinitis.

-Termas de Carhué

A 550 kilómetros del AMBA, es la Capital Provincial de Turismo Termal, con piletas que existen desde hace más de un siglo. El extraordinario Lago Epecuén cuenta con aguas terapéuticas hipermineralizadas que concentran cerca de 200 gramos de sal por cada litro. Las 11 piletas cubiertas y las 6 descubiertas se termalizan de modo artificial y luego son trasladadas a los complejos hoteleros a una temperatura de 36-37 grados.

Su composición genera efectos positivos sobre enfermedades óseas y de la piel. El agua posee características similares a las del Mar Muerto, lo que permite al cuerpo distenderse y flotar de manera apacible, sin trabajo muscular ni apoyo.

Los hoteles y spas brindan una variada gama de servicios con aguas que llegan a través del bombeo directo desde el lago: piscinas termales cubiertas, masajes localizados y relajantes, aromaterapias, aplicación de arcillas reafirmantes, fangoterapia, baño finlandés, ducha escocesa, mascaras cosmetológicas y actividades recreativas.

-Complejo Termal Tapalqué

Ubicado en el corazón de la Provincia, funciona en un predio de 17 hectáreas parquizadas con tres piletas cubiertas, 3 descubiertas y 3 infantiles. El agua de surgente a 500 metros tiene una temperatura de 27 grados en boca de pozo y se eleva hasta 38°.

El complejo se encuentra en las afueras de la ciudad de Tapalqué y a unos 270 kilómetros del AMBA.

-Termas de Dolores

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Están ubicadas sobre avenida Belgrano, a 300 metros de la Ruta 63 y 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El predio de turismo termal comprende unas 44 hectáreas con piletas de recreación y de aguas termales, algunas de ellas tienen cúpulas vidriadas para generar microclima.

Las aguas subterráneas brotan de un manantial con una profundidad de mil metros, que abastece las piletas a una temperatura superior a la media ambiental: 45 grados. En total hay 5 piletas al aire libre, 5 piletas cubiertas, 130 plazas en hoteles y 450 más en complejos.

-Termas Marinas Park

En San Clemente del Tuyú, el predio del Faro San Antonio, ubicado a 268 kilómetros de La Plata y a 309 de Capital Federal, en el partido de La Costa, posee ocho piscinas de distintas profundidades, con 162 hidrojets.

Agua termal de primerísima calidad que surge a 1500 metros de profundidad con 55 grados y tiene tres veces más sal que el mar, el doble de calcio y un PH levemente acido que las hace excelentes para tratar diversas afecciones. Todo se complementa con clases de aquarrelax y circuito aeróbico, incluidos en el valor de la entrada.

-Termas del Salado

En General Belgrano, a tan solo 90 minutos de Capital Federal, se encuentran las Termas del Salado con aguas hidrotermales de alta mineralización, salinas con alto porcentaje de sodio, calcio y sulfatos. Cuentan con una pileta cubierta y tres semicubiertas ensambladas entre sí con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 41 grados, y capacidad para 600 personas.

Además, ofrece restaurante, maxikiosco, juegos infantiles, quinchos, vestuario, lockers, spa, alquiler de batas y área exclusiva para bebés. Los fines de semana y feriados se recomienda asistir temprano.