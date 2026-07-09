San Pedro: Recuperan una medalla histórica acuñada hace 110 años en homenaje a Fray Cayetano Rodríguez

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La pieza, emitida en 1916 por el centenario de la Independencia, fue recuperada por el Grupo Conservacionista de Fósiles y se incorporó al patrimonio histórico de San Pedro.

Una medalla acuñada hace 110 años para conmemorar el primer centenario de la Independencia argentina fue recuperada por el Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro. La pieza, dedicada a Fray Cayetano José Rodríguez, ya integra el patrimonio histórico del Archivo del Museo Paleontológico de la ciudad.

Una medalla de 1916 que volvió al patrimonio de San Pedro En el marco de las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro anunció el rescate de una valiosa medalla histórica acuñada en 1916 con motivo del primer centenario de la gesta del 9 de Julio de 1816.

La recuperación fue posible luego de que integrantes de la institución detectaran la pieza en una plataforma de ventas en línea. La intervención permitió evitar que este objeto de gran valor histórico quedara fuera del alcance del patrimonio público.

La medalla representa un doble homenaje: por un lado, recuerda el centenario de la Independencia argentina y, por otro, destaca la figura de Fray Cayetano José Rodríguez, uno de los protagonistas de aquel proceso histórico y oriundo de San Pedro.

El homenaje a Fray Cayetano Rodríguez y al Congreso de Tucumán La pieza fue impulsada originalmente por la Municipalidad de San Pedro en 1916 para conmemorar los primeros cien años de la emancipación nacional.

En su anverso luce el retrato en relieve de Fray Cayetano José Rodríguez acompañado por la inscripción: "Fray Cayetano José Rodríguez Diputado Autor del Acta de la Independencia - Nació en San Pedro en 1761".

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En el reverso aparece el escudo de San Pedro junto con la leyenda: "La ciudad de San Pedro (Bs. As.) en el primer centenario del Congreso de Tucumán - 1816 - 9 de julio - 1916", reafirmando el vínculo entre la ciudad y uno de los protagonistas de la historia nacional.

La pieza fue incorporada al Archivo del Museo Paleontológico Los especialistas detallaron que la medalla está tallada en relieve y presenta un diámetro de 30 milímetros, un espesor de 3 milímetros y un peso aproximado de 12 gramos.

Pese a haber transcurrido más de un siglo desde su acuñación, el objeto se conserva en muy buen estado. Tras su recuperación y correspondiente catalogación, la pieza fue incorporada oficialmente al patrimonio de objetos históricos que resguarda el Archivo del Museo Paleontológico de San Pedro.