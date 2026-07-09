San Nicolás: Semana de la Dulzura, las ventas crecieron, pero con compras más chicas y consumo moderado

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San Nicolás

La celebración impulsó el movimiento en chocolaterías y kioscos, aunque predominó la compra de golosinas individuales y regalos de menor valor.

La Semana de la Dulzura volvió a generar un repunte en las ventas de chocolaterías, bombonerías, kioscos y galleterías de la ciudad de San Nicolás. Sin embargo, el consumo mostró un perfil más prudente, con tickets promedio más bajos y una clara preferencia por productos individuales frente a opciones de mayor precio.

Compras más pequeñas marcaron la Semana de la Dulzura Si bien la tradicional celebración representó un alivio para el sector comercial, el balance dejó en evidencia que los consumidores continúan administrando cuidadosamente sus gastos. De acuerdo con un relevamiento realizado por Diario EL NORTE, el movimiento fue similar al registrado durante la edición 2025 e incluso algunos comerciantes señalaron una actividad inferior.

En bombonerías y chocolaterías, las cajas de bombones y chocolates artesanales siguieron siendo uno de los regalos más elegidos. En estos locales, el ticket promedio se ubicó alrededor de los 20.000 pesos, impulsado por productos de elaboración especial y presentaciones premium.

La realidad fue diferente en kioscos y galleterías, donde la mayoría de las ventas estuvo concentrada en barras de chocolate, alfajores y golosinas individuales. En esos comercios, las compras generalmente no superaron los 10.000 pesos, reflejando una búsqueda de alternativas más accesibles.

Chocolates y alfajores, los productos más elegidos El relevamiento confirmó que el chocolate volvió a ocupar el primer lugar entre las preferencias de los consumidores, tanto en barras como en bombones. Al mismo tiempo, el alfajor mantuvo el protagonismo que viene mostrando durante todo el año dentro del rubro de las golosinas.

Los comerciantes también señalaron que la mayor afluencia de clientes se concentró durante las horas de la tarde, un comportamiento favorecido por las bajas temperaturas registradas durante la última semana.

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Aunque la fecha continúa siendo una de las más importantes para el sector, el comportamiento de los compradores dejó en evidencia que la prioridad sigue siendo cuidar el bolsillo, incluso en ocasiones especiales.

El sector impulsa nuevas campañas para incentivar el consumo Desde la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGYA) destacaron que el denominado Mes de la Dulzura continúa siendo la campaña comercial con mayor arraigo entre los consumidores argentinos.

El vicepresidente de la entidad, Divo Campanini, sostuvo que el chocolate y las golosinas siguen siendo productos con una demanda constante durante todo el año y adelantó que trabajan en nuevas iniciativas para fortalecer la actividad. Entre ellas mencionó el Mes del Alfajor, realizado en mayo, y el futuro Mes de la Galletita previsto para septiembre.