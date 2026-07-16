Baradero: Denuncian condiciones laborales infrahumanas en Magnifresh y el gremio analiza acciones penales

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Trabajadores denuncian salarios adeudados, pagos en negro y graves falencias de higiene. El sindicato pedirá inspecciones y no descarta la clausura de la planta.

El conflicto laboral en la empacadora de frutas y verduras Magnifresh, ubicada en la localidad de Alsina, partido de Baradero, sumó un nuevo capítulo. Trabajadores denunciaron condiciones laborales "infrahumanas", salarios adeudados y empleo parcialmente no registrado, mientras el sindicato confirmó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Trabajadores de Magnifresh denuncian salarios impagos y empleo en negro La empresa, propiedad de Ignacio Santoro, emplea a cerca de 150 trabajadores. Según las denuncias, cumplen jornadas de hasta 12 horas diarias y perciben alrededor de 35.000 pesos por jornada, sin que se respete el convenio colectivo de trabajo. Además, aseguran que gran parte de los salarios se abona de manera informal.

Los empleados también sostienen que el aguinaldo no fue abonado y que existen irregularidades en los aportes destinados a la obra social. Incluso, algunos trabajadores afirmaron que este mes recibieron sobres de pago sin dinero.

Las dificultades económicas afectan directamente a las familias. "Tengo una hija, pago alquiler y el domingo es su cumpleaños. No sé si voy a poder comprarle una torta", expresó una de las trabajadoras afectadas.

Graves denuncias por higiene y condiciones laborales en la planta Las acusaciones van más allá de la situación salarial. Florencia, una empleada con casi tres años de antigüedad, aseguró que los trabajadores deben almorzar en el piso, junto a cebos para roedores y con presencia permanente de ratas dentro del establecimiento.

La delegada Carina denunció además que la planta carece de comedor, que disponen de apenas 30 minutos para almorzar —tiempo que luego les descuentan del banco de horas— y que también existen restricciones para utilizar los sanitarios.

Según indicaron, los baños se encuentran fuera del galpón, existen cámaras de vigilancia en distintos sectores de la planta y la empresa no entrega elementos básicos de protección personal como calzado, guantes, cofias, ropa de abrigo ni otros insumos necesarios para desarrollar las tareas de manera segura.

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El sindicato anticipa acciones judiciales y podría solicitar la clausura El secretario gremial del Sindicato de Embaladores, Descartadores y Alambradores de San Pedro (SEDA), Facundo Corbalán, confirmó que este miércoles se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, el representante legal de la empresa deberá presentar documentación sobre la situación económica de la firma, incluyendo movimientos bancarios y otros elementos requeridos por la autoridad laboral. Los trabajadores estarán representados por abogados del sindicato y por un asesor legal particular.

Corbalán adelantó que, si no surge una solución concreta, el gremio impulsará denuncias penales y civiles por presunto maltrato, daño psicológico, acoso laboral, hostigamiento, falta de pago de haberes e incumplimiento del convenio colectivo.

Además, solicitarán inspecciones de las áreas de Higiene y Seguridad, Bromatología y Control de Calidad para verificar las condiciones denunciadas. "Si hay que clausurar la planta por falta de higiene, que la clausuren. La gente no puede trabajar en esas condiciones", sostuvo el dirigente.