Trabajadores municipales de San Pedro inician un paro de 48 horas por el retraso del aguinaldo
Los gremios de San Pedro paralizan la atención pública este miércoles y jueves. Exigen certezas sobre el pago de la primera cuota del sueldo complementario.
Los empleados municipales de San Pedro comienzan este miércoles un paro de actividades por 48 horas. La medida, impulsada en conjunto por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), surge ante la falta de precisiones por parte del Ejecutivo local sobre la fecha de pago del medio aguinaldo.
Reclamo gremial y falta de certezas en los pagos
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales manifestaron su profundo malestar por la postergación en el cronograma de pagos. Representantes de STM y ATE señalaron que la demora del sueldo anual complementario afecta directamente el bolsillo de las familias en un contexto económico complejo. Según explicaron, la decisión de profundizar el plan de lucha se tomó tras agotar las instancias de diálogo preliminares con las autoridades locales.
Las mas leidas de Región
Guzmán mantuvo en Roma un “encuentro constructivo” con la titular del FMI
Internan al "Coco" Basile por un agravamiento de su cuadro de coronavirus
Crecen los hechos de violencia en Baradero: un alumno sufrió una fractura de nariz tras ser atacado al salir de la escuela
San Antonio de Areco: Ampliaron el Laboratorio de Microbiología del Hospital Zerboni
Ramallo inaugurará un nuevo Centro de Monitoreo con inteligencia artificial para reforzar la seguridad
Resentimiento de servicios y salud pública afectada
La primera jornada de protesta coincide con una huelga de 24 horas decretada por la seccional local de CICOP (médicos bonaerenses). Esta confluencia de reclamos resentirá severamente la atención sanitaria en el Hospital Subzonal de Agudos "Dr. Emilio Ruffa" y en los centros de salud de las distintas localidades del partido de San Pedro, donde únicamente se garantizarán las guardias mínimas de urgencia y la atención de los pacientes internados.
Gestiones oficiales ante la Provincia para destrabar el conflicto
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la fecha concreta en la que se realizarán los depósitos del aguinaldo. No obstante, fuentes del sector administrativo deslizaron que el Ejecutivo se encuentra gestionando el arribo de recursos financieros extraordinarios ante la provincia de Buenos Aires para destrabar el conflicto y normalizar el esquema de pagos a la brevedad.