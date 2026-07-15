Conflicto en Ramallo: Municipales denuncian salarios de indigencia y exigen paritarias

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El sindicato STMR reclama una audiencia urgente con el intendente Mauro Poletti tras cuatro meses sin respuestas frente a la pérdida del poder adquisitivo.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de Ramallo (STMR) formalizó un duro reclamo ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del Ejecutivo local. El gremio denunció públicamente que gran parte de los empleados percibe ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica y exigió una recomposición salarial urgente.

Sueldos municipales por debajo de la línea de indigencia El secretario general del STMR, Pablo Alcaraz, alertó sobre la crítica realidad financiera que atraviesan los empleados de la comuna. Según el dirigente gremial, el 60% de los salarios de la planta municipal se encuentra actualmente por debajo de la línea de indigencia, registrándose haberes básicos que ni siquiera logran alcanzar los 500 mil pesos mensuales.

Alcaraz también contrastó esta realidad con la existencia de contratos externos que superan ampliamente los ingresos del personal de carrera, lo que ha profundizado el descontento y el malestar generalizado dentro de las distintas áreas de la administración pública local.

Cuatro meses de reclamos sin respuestas de Mauro Poletti La organización sindical presentó, por cuarto mes consecutivo, una nota formal dirigida directamente al intendente Mauro Poletti y a los responsables de la negociación salarial. Desde el gremio lamentaron la falta de voluntad política para abrir los canales de diálogo y criticaron de forma tajante que las solicitudes presentadas por mesa de entradas hayan sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades.

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Para el sindicato, la actual estrategia del Ejecutivo de actualizar los haberes basándose únicamente en los índices oficiales de inflación resulta "insuficiente" para detener el deterioro constante del poder de compra de las familias trabajadoras.

El impacto de la crisis en los trabajadores y jubilados Desde el STMR enfatizaron que la recomposición debe aplicarse de manera directa sobre el haber básico, señalando que esta es la única vía efectiva para que el beneficio alcance tanto a los agentes en actividad como al sector de los trabajadores pasivos y jubilados municipales.