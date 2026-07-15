San Pedro: Pedido de informes de Concejales por prevención ante El Niño

Región

Concejales de San Pedro Puede exigen al Ejecutivo local que detalle en 15 días las medidas preventivas y planes de contingencia frente al fenómeno ENOS.

Concejales de la ciudad de San Pedro presentaron un proyecto de comunicación para exigir precisiones al Municipio ante la inminente llegada del fenómeno hídrico. La iniciativa surge tras las alertas de intensificación emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos meses en la Cuenca del Plata.

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Monitoreo y prevención ante el fenómeno ENOS El bloque opositor fundamentó la solicitud en las alarmantes proyecciones de organismos climáticos nacionales e internacionales, que anticipan consecuencias directas sobre el río Paraná. Los ediles recordaron que el Gobierno Nacional ya aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, el cual ubica a los municipios como el primer eslabón de respuesta obligatoria ante cualquier emergencia hídrica.

Zonas vulnerables y riesgo de inundaciones en San Pedro La preocupación central radica en la histórica vulnerabilidad de sectores clave de la costa sampedrina, tales como la zona de islas y el barrio Las Canaletas. Según advierte el proyecto, mientras que localidades vecinas de la región ya coordinan tareas preventivas activas junto a Defensa Civil, a nivel local todavía no se ha reportado información oficial sobre planes de contingencia similares.