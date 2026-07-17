Hospital Gomendio de Ramallo: aumenta la demanda tras la interrupción del Plan Remediar y preocupa el acceso a medicamentos

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El Hospital Gomendio reemplazó con fondos municipales los medicamentos que dejó de enviar Nación y advierte un fuerte aumento de pacientes.

El Hospital José María Gomendio de Ramallo atraviesa un escenario de creciente presión sobre el sistema de salud pública luego de la interrupción del Plan Remediar. La falta de provisión de medicamentos por parte del Gobierno nacional obligó al Municipio a afrontar millonarias compras para garantizar la continuidad de los tratamientos esenciales.

El Hospital Gomendio reemplazó el Plan Remediar con fondos municipales El director adjunto del Hospital José María Gomendio, Martín Gil Miranda, explicó que el establecimiento dejó de recibir medicamentos del Plan Remediar desde diciembre del año pasado. La única entrega posterior fue destinada a la Unidad Sanitaria de Villa Ramallo a comienzos de marzo.

Frente a este panorama, el Municipio debió asumir el costo total del abastecimiento de medicamentos esenciales mediante dos importantes procesos licitatorios. Según precisó el funcionario, una de las compras alcanzó aproximadamente los 350 millones de pesos, mientras que la segunda incluso superó ese monto.

La decisión permitió garantizar que los pacientes continúen recibiendo los tratamientos necesarios pese a la interrupción del programa nacional, evitando el desabastecimiento en el principal centro de salud del distrito.

Aumenta la demanda en el sistema de salud pública de Ramallo Gil Miranda también manifestó su preocupación por el incremento sostenido de consultas en el Hospital Gomendio, una situación que atribuyó al complejo contexto económico que atraviesan muchas familias.

"Hay personas que dejaron de pagar la obra social o no pueden comprar los medicamentos y terminan consultando en el hospital", explicó el director adjunto, quien remarcó que cada vez más vecinos recurren al sistema público para acceder tanto a la atención médica como a los tratamientos farmacológicos.

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Este escenario genera una mayor presión sobre los recursos sanitarios municipales, que deben responder a una demanda creciente con un presupuesto cada vez más exigido.

Vacunación casa por casa para fortalecer la prevención En paralelo al esfuerzo por sostener el acceso a los medicamentos, el Hospital Gomendio continúa desarrollando campañas de vacunación en distintos barrios de Ramallo mediante operativos casa por casa.

Los equipos de salud no solo aplican las dosis correspondientes, sino que además revisan las libretas sanitarias, verifican esquemas de vacunación y realizan controles preventivos para detectar necesidades de atención.