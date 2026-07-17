San Pedro: Gremios municipales y CICOP evalúan profundizar el conflicto y analizan una movilización

Región

Los sindicatos municipales y CICOP definen nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Ejecutivo y podrían convocar a una movilización.

Los gremios que representan a los trabajadores municipales de San Pedro y la Asociación de Profesionales de la Salud (CICOP) mantienen una reunión decisiva para definir la continuidad del plan de lucha. Tras tres jornadas consecutivas de paro, las organizaciones sindicales analizan nuevas medidas ante la ausencia de respuestas por parte del Departamento Ejecutivo.

Paro municipal: el reclamo por el aguinaldo mantiene paralizados los servicios La reunión se desarrolla en el marco de la tercera jornada consecutiva de paro total de actividades que llevan adelante los empleados municipales de San Pedro. La medida es impulsada por ATE, el Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN, quienes reclaman la demora en la liquidación y el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El conflicto generó un fuerte malestar entre los trabajadores y provocó la paralización de distintas dependencias comunales, mientras los gremios esperan una convocatoria oficial que permita destrabar la negociación.

CICOP suma reclamos salariales y laborales en el sistema de salud Al conflicto municipal se sumó esta semana un nuevo paro de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Los trabajadores de la salud exigen una actualización salarial acorde al proceso inflacionario y reclaman mejoras en las condiciones laborales.

Seguí leyendo Región San Pedro: Renunció Luciana Artigues a la dirección del Hospital Emilio Ruffa

Entre los principales pedidos figuran el pase a planta permanente de personal precarizado, el reconocimiento de la antigüedad de profesionales contratados y mejores condiciones edilicias e insumos para el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" y los centros de atención primaria del distrito.

Analizan una movilización si no hay respuesta del Ejecutivo Fuentes sindicales indicaron que, si en las próximas horas no reciben una convocatoria formal por parte del gobierno municipal para abrir una instancia de diálogo, las organizaciones están dispuestas a profundizar el plan de lucha.