San Nicolás: Buscaban detener a un hombre y hallaron más de 5 kilos de marihuana
Un operativo en barrio Martínez, de San Nicolás, derivó en el secuestro de más de cinco kilos de marihuana y la detención de una mujer de 24 años.
Un procedimiento policial realizado en una vivienda del barrio Martínez, en la zona norte de la ciudad de San Nicolás, terminó con el secuestro de más de cinco kilos de marihuana y la aprehensión de una joven de 24 años. El hombre que era buscado por la Justicia no fue encontrado y continúa prófugo.
Operativo en barrio Martínez con un hallazgo inesperado
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera en un domicilio ubicado sobre calle Dámaso Valdez al 800. La intervención tenía como objetivo cumplimentar una orden de detención sobre un hombre, aunque al llegar al lugar la joven que se encontraba en la vivienda manifestó que el sospechoso no estaba presente.
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La mujer autorizó el ingreso de los efectivos para verificar la información. Durante la inspección, los policías encontraron una planta de marihuana de aproximadamente 2,50 metros de altura y detectaron una importante cantidad de material vegetal que se encontraba en proceso de secado.
Secuestraron más de cinco kilos de marihuana
Ante el hallazgo, intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, que realizó los correspondientes test orientativos y el pesaje de la sustancia.
El resultado confirmó que se trataba de marihuana. En total se secuestró un cogollo de 4,585 kilogramos, otros 340 gramos distribuidos en dos cajas y 100 gramos adicionales en bolsas con material vegetal en proceso de secado, superando así los cinco kilogramos de droga presuntamente destinada a la comercialización.
Durante el procedimiento también fue incautada una motocicleta Honda CG Titan 150 de color azul que presentaba adulteraciones en las numeraciones del chasis y del motor, aunque tenía colocada una patente.
Una joven detenida y un prófugo que sigue siendo buscado
La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 dispuso la aprehensión de la joven de 24 años por presunta infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados a estupefacientes, además del cumplimiento de las actuaciones judiciales correspondientes.
En tanto, el hombre sobre quien pesaba la orden de detención que dio origen al operativo no fue localizado durante el allanamiento y permanece prófugo, siendo intensamente buscado por las autoridades judiciales y policiales.