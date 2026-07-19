La Pequeña Familia ultima los detalles para abrir sus consultorios en Pergamino

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Pergamino

La institución de salud avanza con los últimos trabajos en su sede de Mitre 889, donde ofrecerá consultorios abiertos y atención programada con distintas especialidades.

19 de julio de 2026 a las 07:02 a. m.

19 de julio de 2026 a las 07:02 a. m.

La Pequeña Familia ultima los detalles para abrir sus consultorios en Pergamino y acercar un nuevo modelo de atención médica

La cuenta regresiva para la llegada de La Pequeña Familia a Pergamino ya comenzó. En los últimos días, autoridades de la institución médica recorrieron las instalaciones donde funcionarán los nuevos consultorios, ubicados en Mitre 889, una obra que transita su etapa final y que muy pronto abrirá sus puertas para brindar atención a vecinos de la ciudad y la región.

La visita permitió observar el importante avance de los trabajos de remodelación y adecuación del inmueble, que fue transformado para responder a los estándares de calidad que caracterizan a la institución. Del recorrido participaron Norberto Petraglia, director médico y presidente de La Pequeña Familia; Tomás Petraglia, vicepresidente; el doctor Héctor Montenegro, director médico adjunto de la clínica; el doctor Marcelo Lurescia, gerente de Prestaciones Médicas de La Pequeña Familia Planes de Salud; y el arquitecto Gastón Traverso, responsable de la obra.

También estuvieron presentes el intendente de Pergamino, Javier Martínez; el secretario de Gobierno, Karim Dib; y la secretaria de Salud, Érica Perié, quienes acompañaron la recorrida y conocieron de primera mano los avances de un proyecto que ampliará la oferta sanitaria de la ciudad.

Un nuevo espacio pensado para el paciente La apertura de los consultorios representa un paso importante en el proceso de crecimiento de La Pequeña Familia, una institución que llega a Pergamino con el propósito de brindar una respuesta integral a los problemas de salud de sus pacientes mediante una atención eficiente, profesional y profundamente humanizada.

El proyecto contempla el abordaje progresivo de patologías cada vez más complejas, siempre bajo una política de mejora continua que permita garantizar la calidad y la seguridad del paciente. Ese objetivo se sustenta en los valores que forman parte de la identidad institucional: compromiso, respeto, trabajo en equipo, seriedad y espíritu de superación.

La iniciativa también busca facilitar el acceso a quienes, hasta ahora, debían trasladarse hasta Junín para realizar consultas o recibir atención en la institución.

"Venimos a sumar a la medicina de Pergamino" Durante la recorrida, Norberto Petraglia expresó su satisfacción por la próxima apertura y destacó el vínculo que desde hace años existe entre la institución y los vecinos de Pergamino.

"Advertíamos que muchas personas de Pergamino elegían atenderse en nuestra clínica y permanentemente nos planteaban la necesidad de contar con una presencia local. Nos pareció una muy buena idea dar ese paso y venir a sumar a la medicina de la ciudad", señaló.

En ese sentido, remarcó que la expectativa es muy grande y que el compromiso es ofrecer un servicio que esté a la altura de las necesidades de la comunidad.

"Queremos integrarnos al sistema sanitario de Pergamino aportando nuestra experiencia y nuestra forma de trabajar, siempre con el objetivo de brindar una atención de calidad", resumió.

Consultorios abiertos y atención por especialidades Uno de los aspectos más novedosos del proyecto fue explicado por Tomás Petraglia, quien adelantó cómo funcionará el nuevo centro médico una vez inaugurado.

El vicepresidente detalló que coexistirán dos modalidades de atención. Por un lado, estarán los denominados "consultorios abiertos", destinados a clínica médica y pediatría, donde los pacientes podrán concurrir sin turno previo para recibir atención durante la misma jornada.

"La idea es que cualquier persona pueda acercarse espontáneamente y ser atendida ese mismo día por un médico clínico o un pediatra, ya sea aguardando unos minutos o mediante un turno asignado dentro de la jornada", explicó.

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La segunda modalidad corresponderá a los consultorios programados, con turnos previamente solicitados, donde comenzarán a funcionar distintas especialidades.

Entre ellas confirmó urología, cirugía general, ginecología, obstetricia y cardiología, al tiempo que adelantó que continúan trabajando para incorporar nuevas prestaciones médicas que amplíen la cobertura del centro de salud.

Profesionales locales y la misma calidad de atención El doctor Marcelo Lurescia explicó que la conformación del equipo profesional demandó más de dos años de trabajo y aseguró que uno de los pilares del proyecto fue convocar médicos de Pergamino.

"Desde el principio quisimos integrar profesionales locales porque sabemos que la ciudad cuenta con excelentes médicos. El proceso de selección fue muy cuidadoso y también implicó transmitirles nuestra cultura de trabajo para que la calidad de atención sea la misma que ofrecemos en nuestra clínica", sostuvo.

Asimismo, indicó que el plantel estará acompañado por profesionales provenientes de la institución cuando las prestaciones así lo requieran.

El objetivo, explicó, es evitar que los pacientes deban recorrer más de cien kilómetros para realizar una primera consulta.

"Muchas veces el viaje depende del clima, de la niebla o de las condiciones de una ruta que no siempre acompaña. Ahora podrán tener ese primer contacto con nosotros aquí en Pergamino y, solamente si el tratamiento requiere una resolución de mayor complejidad, deberán trasladarse a nuestra sede", afirmó.

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Patrimonio, funcionalidad y accesibilidad El arquitecto Gastón Traverso explicó que la remodelación respetó la identidad de la vivienda original, incorporando al mismo tiempo todas las exigencias técnicas que demanda un establecimiento sanitario moderno.

"La propiedad tenía un enorme potencial y decidimos reutilizar gran parte de su estructura, integrando la filosofía de La Pequeña Familia, donde la calidad de los espacios también forma parte del proceso de atención. La luz natural, el verde y la comodidad fueron aspectos que buscamos preservar", comentó.

Al mismo tiempo, detalló que la obra incorpora modernos sistemas de climatización y ventilación, una distribución funcional de los espacios y accesibilidad para personas con discapacidad, garantizando el cumplimiento de todas las normativas vigentes.

Traverso también destacó el acompañamiento recibido por parte del Municipio durante el desarrollo del proyecto.

"Todo el equipo técnico municipal nos brindó un apoyo permanente. Obras Particulares, Obras Públicas y Planeamiento nos ayudaron en cada etapa para comprender la normativa local y agilizar los procesos. Ese acompañamiento fue muy importante para poder avanzar con la obra", concluyó.