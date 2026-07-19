Un refugio de sueños e inclusión: el corazón de la Pileta Olímpica de Pergamino late más fuerte que nunca

> Un refugio de sueños e inclusión: el corazón de la Pileta Olímpica de Pergamino late más fuerte que nunca

Pergamino

Lejos de limitarse al entrenamiento de nadadores o a la enseñanza de las técnicas de natación, el complejo cumple una función social de enorme relevancia. Más de 400 pergaminenses acceden actualmente a sus actividades de manera totalmente gratuita a través de los distintos programas municipales.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, la Pileta Olímpica de Pergamino continúa desarrollando su intensa actividad cotidiana y reafirma el rol que, desde hace tiempo, la convirtió en uno de los espacios deportivos y sociales más importantes de la ciudad. Mientras el frío domina las jornadas de julio, cientos de vecinos siguen encontrando en el agua un ámbito para la práctica deportiva, la rehabilitación, el aprendizaje y la integración, en una infraestructura que constituye un verdadero patrimonio para la comunidad.

Lejos de limitarse al entrenamiento de nadadores o a la enseñanza de las técnicas de natación, el complejo cumple una función social de enorme relevancia. Más de 400 pergaminenses acceden actualmente a sus actividades de manera totalmente gratuita a través de los distintos programas impulsados por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, una política pública que busca siempre garantizar el acceso al deporte y promover hábitos saludables sin que la situación económica represente un obstáculo.

La temporada invernal no modifica el ritmo habitual del establecimiento. Las escuelas de natación continúan funcionando con total normalidad durante el receso escolar, permitiendo que niños, adolescentes, adultos y adultos mayores mantengan sus rutinas deportivas. A ello se le suma una amplia oferta de actividades que convierten a este natatorio en un espacio de encuentro para vecinos de todas las edades.

Solidaridad y compromiso Sin embargo, detrás de cada clase y de cada carril ocupado hay historias que reflejan el verdadero sentido del lugar. La pileta recibe semanalmente a chicos provenientes de los distintos barrios de Pergamino, quienes encuentran allí un ámbito para la recreación, aprendizaje y contención. También participan jubilados que desarrollan actividades acuáticas adaptadas para mejorar su calidad de vida, personas con discapacidad que realizan las prácticas específicas y numerosos alumnos de instituciones educativas y organizaciones sociales.

Entre quienes utilizan las instalaciones se encuentran estudiantes de escuelas públicas, Centros de Desarrollo Comunitario, el Centro de Día “Pagori”, el Hogar “San Camilo”, el área municipal de Deporte Adaptado, alumnos del Profesorado de Educación Física, integrantes del Centro de Educación Física Nº 99 y vecinos que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes desarrollan distintas actividades especialmente planificadas según sus necesidades.

Desde la administración del complejo destacan que el criterio principal es sostener una política de inclusión permanente. La demanda crece año tras año y los cupos suelen completarse rápidamente, pero el objetivo es evaluar cada situación particular para que la mayor cantidad posible de personas pueda acceder al servicio. Esa mirada social es una de las características que distingue a la Pileta Olímpica dentro del sistema deportivo municipal.

Deportes y competencias Al mismo tiempo, el natatorio continúa consolidándose como uno de los principales centros de formación deportiva de Pergamino. En las últimas semanas fue escenario de las competencias clasificatorias para los Juegos Bonaerenses, donde jóvenes nadadores locales buscaron obtener su lugar para representar al distrito en la instancia provincial.

Estas jornadas competitivas volvieron a mostrar el crecimiento sostenido de la natación pergaminense. Muchos de los deportistas que entrenan diariamente en la pileta municipal participan durante el año de torneos regionales y provinciales, sumando experiencia y resultados que posicionan a Pergamino dentro del circuito competitivo bonaerense.

La actividad deportiva también se proyecta hacia otra función fundamental para la comunidad: la formación de guardavidas. Como ocurre cada año, recientemente se desarrollaron las pruebas correspondientes a la escuela de guardavidas, una instancia que reúne a futuros profesionales encargados de brindar seguridad en clubes, colonias de vacaciones y espacios recreativos durante la temporada estival.

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La preparación exige un elevado nivel físico y técnico, además de conocimientos en rescate acuático, primeros auxilios y prevención de accidentes. Muchos de quienes hoy realizan su formación en la Pileta Olímpica serán los responsables de cuidar a miles de personas cuando comience el verano, una tarea que pone de manifiesto la importancia estratégica que tiene este espacio para toda la ciudad.

Mejoras constantes Mientras la actividad cotidiana continúa desarrollándose sin interrupciones, el Municipio avanza además con un importante plan de mejoras edilicias destinado a preservar y modernizar las instalaciones. Aprovechando el período de vacaciones de invierno, comenzará una remodelación integral de los vestuarios, una intervención largamente planificada que apunta a optimizar la comodidad y funcionalidad de uno de los sectores más utilizados por los usuarios.

Desde la administración explicaron que la obra fue cuidadosamente organizada para evitar afectar el funcionamiento normal del natatorio. El desafío consiste en ejecutar los trabajos sin interrumpir las actividades deportivas ni perjudicar a quienes concurren diariamente al predio.

La renovación contempla mejoras estructurales y una actualización integral de los espacios destinados al cambio de ropa, buscando ofrecer ambientes más cómodos, modernos y funcionales para los cientos de vecinos que utilizan las instalaciones desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la jornada.

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Las inversiones no se limitan al aspecto edilicio. Recientemente también se incorporó un moderno sistema de video vigilancia que fortalece la seguridad del complejo. La instalación de nuevas cámaras permite mejorar el monitoreo permanente de los distintos sectores del predio, tanto para prevenir situaciones externas como para reforzar el control interno y brindar mayor tranquilidad a quienes concurren diariamente.

Con una intensa actividad deportiva, programas gratuitos de inclusión, formación de atletas y guardavidas, además de un proceso permanente de modernización, la Pileta Olímpica de Pergamino continúa consolidándose como uno de los espacios públicos más valiosos de la ciudad. Mucho más que una infraestructura deportiva, representa un ámbito donde conviven el aprendizaje, la salud, la integración y el desarrollo humano, confirmando que el acceso al deporte también puede convertirse en una herramienta de igualdad de oportunidades para cientos de familias pergaminenses.