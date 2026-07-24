Empresarios del noroeste bonaerense reclamaron obras en rutas ante Vialidad

Pergamino

Empresarios elevaron un duro informe sobre las rutas nacionales. Vialidad ratificó que priorizará el mantenimiento.

El mal estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que de acuerdo a diversos estudios llegan al 65% de la traza, llevó a que un grupo de empresarios bonaerenses presentara un informe técnico ante las máximas autoridades de Vialidad Nacional para reclamar un plan de obras urgente.

Durante el encuentro, la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense reclamó por la falta de obras en rutas como la 5, 7, 188 y 33, mientras que el organismo nacional informó que, ante la falta de financiamiento público, las intervenciones previstas estarán enfocadas principalmente en tareas de mantenimiento. Es decir, las obras de mayor envergadura dependerán de futuros esquemas de concesión y de inversión privada.

Un pedido urgente y concreto Durante el encuentro, la entidad entregó un informe que advierte sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan el noroeste bonaerense y su impacto sobre 24 localidades y más de 890.000 habitantes. Según el documento, esos corredores son estratégicos para la producción agroindustrial, el transporte de cargas, la actividad comercial y la conectividad regional, además de ser utilizados diariamente por miles de camiones que trasladan cereales, ganado, insumos agropecuarios y mercaderías, así como por el tránsito vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

Entre los corredores analizados, la Ruta Nacional 5 fue señalada como una de las principales prioridades. El informe indica que por esa vía circulan alrededor de 1.200 camiones por día y que registra más de 50 víctimas fatales al año, por lo que la Federación insistió en la necesidad de completar su transformación en autovía.

Advertencia y preocupación El estudio también advierte sobre el deterioro estructural de la red vial, atribuido tanto al incremento sostenido del tránsito pesado como al ascenso del nivel freático, un fenómeno que, según la entidad, acelera el deterioro de pavimentos, banquinas, puentes y alcantarillas.

En respuesta, Vialidad Nacional informó que la finalización de las obras pendientes sobre la Ruta 7, entre Junín y Luján, será incorporada a la futura concesión de la Ruta 8 y financiada mediante el sistema de peajes, por lo que su ejecución dependerá de la viabilidad económica del esquema concesionado.

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Las rutas nacionales bajo la lupa Respecto de la Ruta 188, las autoridades adelantaron que comenzarán intervenciones en el tramo Pergamino-Junín, aunque sin precisar un cronograma para el inicio de las tareas ni el alcance de las obras previstas.

En cuanto a la Ruta 33, el organismo señaló que continuará bajo un esquema de mantenimiento básico y que cualquier proyecto para convertirla en ruta segura o autovía dependerá de la obtención de financiamiento privado. La misma condición regirá para la continuidad de la autovía de la Ruta 5, cuya ejecución quedó supeditada al éxito de futuras concesiones.

De manera general, los funcionarios indicaron que la política actual para la red vial nacional estará orientada a tareas de conservación rutinaria, como corte de pasto, bacheo y reparaciones superficiales, mientras las obras estructurales dependerán de nuevas fuentes de financiamiento.