Cuatro coros de la región se reunirán en el Concierto Coral de la Amistad

> Cuatro coros de la región se reunirán en el Concierto Coral de la Amistad

Cultura

La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez será escenario, este sábado, del Concierto Coral de la Amistad. Participarán cuatro agrupaciones de Pergamino, Colón y Rojas en una velada con entrada libre y gratuita que combinará repertorios populares, folklore y rock coral.

La música coral volverá a convertirse en un puente de encuentro entre ciudades y generaciones con la realización del Concierto Coral de la Amistad, una propuesta que reunirá a destacados elencos de la región en una velada abierta a toda la comunidad.

La cita será este sábado 25, a las 20:00, en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, donde el público podrá disfrutar, con entrada libre y gratuita, de un repertorio amplio y diverso que recorrerá distintos estilos musicales a través de la interpretación de coros provenientes de Pergamino, Colón y Rojas.

Participarán el Coral La Trova Azul, dirigido por Luis "Luly" Peralta; el Coro de Bellas Artes de Colón, bajo la dirección de Roberto Lanzillotta; el Coro Arte Nativo, conducido por Leandro Pericás; y el Grupo Coral Vivencias, de la ciudad de Rojas, también dirigido por Peralta.

Más allá del espectáculo musical, el encuentro tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre las distintas agrupaciones corales de la región, promoviendo el intercambio artístico, el crecimiento colectivo y el valor del canto como una expresión cultural capaz de reunir a personas de diferentes edades y localidades.

La propuesta promete una noche de música, emoción y camaradería en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Pergamino, consolidando además una tradición de encuentros corales que fomenta el desarrollo artístico regional.

Diez años de identidad coral El Coral La Trova Azul nació hace una década por iniciativa del director Luis "Luly" Peralta. En sus comienzos estuvo integrado por niños y jóvenes, aunque con el paso del tiempo incorporó voces adultas, convirtiéndose en una formación intergeneracional.

Su sello distintivo es la interpretación de clásicos del rock argentino adaptados especialmente para coro, una propuesta original que le permitió construir una identidad propia y participar en numerosos encuentros realizados en Pergamino, Rojas y Merlo (San Luis).

Más de un cuarto de siglo de trayectoria El Grupo Coral Vivencias, de la ciudad de Rojas, dirigido por Luis “Luly” Peralta. @LULY_PERALTA63 El Grupo Coral Vivencias, de Rojas, cuenta con 26 años de historia. Fue creado por Carlos Cabezón y desde hace cinco años está bajo la dirección de Luis "Luly" Peralta.

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A lo largo de su trayectoria representó a la ciudad en encuentros corales realizados en Mar del Plata, Merlo, Victoria, Capilla del Monte, San Nicolás y otras localidades del país, consolidándose como una de las agrupaciones más reconocidas de la región.

El crecimiento del Coro de Bellas Artes de Colón El Coro de Bellas Artes de Colón, bajo la dirección de Roberto Lanzillotta. @ROBERTOLANZILLOTTA53 El Coro de Bellas Artes de Colón comenzó sus actividades en marzo de 2024 bajo la dirección del profesor Roberto Lanzillotta. Su repertorio está integrado por obras populares de diversos géneros musicales interpretadas a tres y cuatro voces.

En poco tiempo ha desarrollado una intensa actividad artística con presentaciones en Hughes, Teodelina, Pergamino, Rojas y distintos escenarios de Colón, incluyendo interpretaciones de fragmentos de la Misa Criolla y Navidad Nuestra.

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La fuerza del repertorio latinoamericano El Coro Arte Nativo, conducido por Leandro Pericás. @LEANDROPERICASARTISTA El Coro Arte Nativo, integrado por cantantes de Conesa y Pergamino, pertenece a la Escuela de Música Arte Nativo y es dirigido por el profesor Leandro Pericás.

Con varios años de trayectoria, la agrupación desarrolla un repertorio centrado en el folklore argentino, la música latinoamericana y obras populares, participando habitualmente en encuentros corales de Pergamino, San Nicolás y otras localidades de la región.