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La amistad, un vínculo que da sentido a la vida desde la mirada de la Filosofía

Con motivo del Día del Amigo, Raquel Juana Viglierchio compartió con LA OPINION una reflexión inspirada en las enseñanzas de Epicuro, Montaigne y Hannah Arendt.

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20 de julio de 2026 a las 12:13 p. m.
La amistad, un vínculo que da sentido a la vida desde la mirada de la Filosofía
Vínculos. La Filosofía reivindica el sentido profundo de la amistad.

Con motivo de celebrarse este lunes el Día del Amigo, Raquel Juana Viglierchio, apasionada por la Filosofía y el pensamiento humanista, hizo llegar a LA OPINION un escrito en el que propone una reflexión sobre el sentido profundo de la amistad, un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias y constituye uno de los pilares esenciales de la vida en comunidad.

Para enriquecer su mirada, recurre a pensamientos y citas de destacados filósofos de distintas épocas, cuyas ideas invitan a valorar este vínculo esencial en la vida de las personas.

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“La amistad, sin lugar a dudas, da sentido a vivir. Los filósofos han escrito, párrafos hermosos sobre este tema. Elijo tres: Epicuro: ‘La amistad baila alrededor de la tierra habitada y como un heraldo nos despierta para la felicidad’.

Cuando le preguntaron a Montaigne por qué Etienne de la Boetie había sido su gran amigo, respondió ‘porque él era él, porque yo era yo’.

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Y cuando Hanna Arendt tuvo que definir las cualidades de la amistad, refiriéndose a su amiga McCarthy, ex alumna y luego gran amiga en su exilio en Estados Unidos, (aunque había encontrado en su marido, a uno sobresaliente,) lo dijo de este modo: ‘Pasión por observar y entender el mundo (tanto las condiciones sociales del mundo más cercano, como las de la gran política mundial), riqueza emocional, y un ‘corazón’ despojado de sensiblerías; una inteligencia aguda, libre, tanto de hipocresía, como de auto indulgencia o de sumisión a las opiniones ajenas; una lealtad profunda, y la capacidad de comprender como la amistad puede erigirse en un hogar para aquellos que no tienen una familia tradicional, una comunidad o un ámbito religioso común’.

“Tenemos viejos amigos y nuevos amigos, todos nos ayudan, a seguir dando sentido a la vida. Gracias a todos. Tan necesarios. Feliz día”, concluye Viglierchio.

Día del Amigofilosofía
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