La amistad, un vínculo que da sentido a la vida desde la mirada de la Filosofía

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Cultura

Con motivo del Día del Amigo, Raquel Juana Viglierchio compartió con LA OPINION una reflexión inspirada en las enseñanzas de Epicuro, Montaigne y Hannah Arendt.

Con motivo de celebrarse este lunes el Día del Amigo, Raquel Juana Viglierchio, apasionada por la Filosofía y el pensamiento humanista, hizo llegar a LA OPINION un escrito en el que propone una reflexión sobre el sentido profundo de la amistad, un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias y constituye uno de los pilares esenciales de la vida en comunidad.

Para enriquecer su mirada, recurre a pensamientos y citas de destacados filósofos de distintas épocas, cuyas ideas invitan a valorar este vínculo esencial en la vida de las personas.

“La amistad, sin lugar a dudas, da sentido a vivir. Los filósofos han escrito, párrafos hermosos sobre este tema. Elijo tres: Epicuro: ‘La amistad baila alrededor de la tierra habitada y como un heraldo nos despierta para la felicidad’.

Cuando le preguntaron a Montaigne por qué Etienne de la Boetie había sido su gran amigo, respondió ‘porque él era él, porque yo era yo’.

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Y cuando Hanna Arendt tuvo que definir las cualidades de la amistad, refiriéndose a su amiga McCarthy, ex alumna y luego gran amiga en su exilio en Estados Unidos, (aunque había encontrado en su marido, a uno sobresaliente,) lo dijo de este modo: ‘Pasión por observar y entender el mundo (tanto las condiciones sociales del mundo más cercano, como las de la gran política mundial), riqueza emocional, y un ‘corazón’ despojado de sensiblerías; una inteligencia aguda, libre, tanto de hipocresía, como de auto indulgencia o de sumisión a las opiniones ajenas; una lealtad profunda, y la capacidad de comprender como la amistad puede erigirse en un hogar para aquellos que no tienen una familia tradicional, una comunidad o un ámbito religioso común’.