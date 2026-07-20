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El origen del Día del Amigo: cuando un logro de la ciencia unió a millones de personas

Cada 20 de julio, millones de argentinos celebran el Día del Amigo sin saber que la fecha nació gracias a la visión de un odontólogo de Lomas de Zamora.

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20 de julio de 2026 a las 01:42 p. m.
El origen del Día del Amigo: cuando un logro de la ciencia unió a millones de personas
El Día del Amigo tiene sello argentino. Aunque con el paso de los años la celebración fue adoptada por países como Brasil, Uruguay, Chile y España,

El Día del Amigo tiene sello argentino. Aunque con el paso de los años la celebración fue adoptada por países como Brasil, Uruguay, Chile y España, su origen se encuentra en la iniciativa de Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo de Lomas de Zamora que supo ver en uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX un mensaje de esperanza para toda la humanidad.

El 20 de julio de 1969, el mundo siguió con asombro la llegada del hombre a la Luna, un logro científico sin precedentes alcanzado durante la misión Apolo 11 de la NASA. Mientras millones de personas observaban el histórico alunizaje protagonizado por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, Febbraro interpretó aquel hecho desde una perspectiva diferente: entendió que la ciencia había demostrado que la cooperación y el esfuerzo colectivo podían unir al mundo entero.

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 La conquista de la Luna como símbolo de amistad

Lejos de quedarse con la emoción del momento, Febbraro decidió convertir esa inspiración en una propuesta concreta. Consideró que la llegada del hombre al satélite natural era "un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo" y promovió que esa fecha fuera recordada cada año como una jornada para celebrar los vínculos humanos.

Convencido de su idea, escribió más de mil cartas dirigidas a personalidades e instituciones de distintos países. En ellas impulsó la creación del Día del Amigo y defendió la importancia de fortalecer la fraternidad entre las personas. Muchas de esas misivas fueron distribuidas con la colaboración de integrantes del Rotary Club, organización de la que formaba parte.

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Entre sus frases más recordadas quedó una que resume el espíritu de su iniciativa: "Un pueblo de amigos es una nación imbatible".

 De una propuesta personal a una celebración internacional

La iniciativa comenzó a ganar adhesiones y, una década después, la provincia de Buenos Aires oficializó la celebración del Día del Amigo cada 20 de julio. En 1983, además, Lomas de Zamora fue declarada Capital Provincial de la Amistad, consolidando el legado de su impulsor.

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Con el tiempo, la costumbre se extendió a otros países y se transformó en una de las fechas más esperadas del calendario, especialmente entre los jóvenes, quienes la celebran con reuniones, cenas, encuentros y mensajes dedicados a quienes forman parte de su vida.

 El legado de Enrique Ernesto Febbraro

Nacido en 1924, Febbraro no solo era odontólogo, sino también un apasionado por la psicología, la filosofía y la historia. Esa formación le permitió interpretar el histórico alunizaje como mucho más que una victoria tecnológica: lo entendió como una demostración de que los grandes logros de la humanidad son posibles cuando existe cooperación.

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Su iniciativa le valió numerosos reconocimientos. Fue postulado en dos oportunidades al Premio Nobel de la Paz, recibió la distinción Paul Harris del Rotary International, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y también de Miami. En 2003, la Cámara de Diputados de la Nación lo distinguió como "Mayor Notable Argentino".

Febbraro falleció en 2008, pero dejó una celebración que cada 20 de julio reúne a millones de personas. Poco antes de su muerte resumió el verdadero significado de la amistad con una definición que sigue vigente: "Un amigo es una persona real, que ronca, que tiene mal carácter y que uno lo aguanta porque lo conoce. El amigo es otro cuero".

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