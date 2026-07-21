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Granja San Camilo repone este miércoles la comedia ¡Una cosa de locos! en el Teatro Unión Ferroviaria

Tras una exitosa primera función, los alumnos de la institución volverán a subir a escena el miércoles 22 con una obra dirigida por Martín Lencina. La propuesta combina humor e inclusión, y refleja el trabajo artístico y el crecimiento personal de los jóvenes a través del teatro.

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21 de julio de 2026 a las 01:35 p. m.
Granja San Camilo repone este miércoles la comedia ¡Una cosa de locos! en el Teatro Unión Ferroviaria
Facundo Gallardo, Renzo Lanzillotta y el director Martín Lencina durante el programa Fuera de Página de este martes.

Tras el exitoso estreno de la comedia ¡Una cosa de locos!, los alumnos de la Granja San Camilo volverán a escena este miércoles, a las 20:00, también en el Teatro Unión Ferroviaria, sala ubicada en avenida Alsina 530.

La divertida comedia, dirigida por Martín Lencina, pone en valor el talento, la dedicación y el compromiso de los jóvenes que forman parte de la institución.

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La propuesta teatral marca un nuevo capítulo en el trabajo artístico que viene desarrollando la Granja San Camilo a través de distintos espacios de expresión y formación.

“El año pasado pusimos en escena Ya no me voy. Son todas creaciones colectivas, inspiradas en alguna obra, que vamos armando entre todos”, explicó Martín Lencina en diálogo con el programa de streaming Fuera de Pagina.

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El director, que lleva diez años a cargo del taller de teatro, agregó: “todo aquel quien hace una actividad artística o deportiva quiere exponer lo que hace. Entonces, un día se nos ocurrió presentar una obra que se llamó 13 bis, y fue un éxito”.

Una cosa de locos en la tercera obra que el grupo de Granja San Camilo pone en escena. “La estrenamos en 9 de julio y hubo gente que se quedó afuera. Así que, a pedido el público vamos a reponer la obra este miércoles a las 20:00. El que necesite entradas puede comunicarse con el teléfono de la Granja: 2477-503131. El valor de la contribución es de 15.000 pesos y lo recaudado permitirá seguir impulsando actividades y propuestas destinadas a los jóvenes de la institución.

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Lencina adelantó que son dos obras con una duración total de 55 minutos. “Una es una creación colectiva que deja un mensaje muy lindo y la otra es Una cosa de locos. La gente se va a emocionar, se va a reír y va a pasar un muy lindo momento”.

¡Una cosa de locos! es la tercera producción teatral de Martín Lencina junto a los alumnos, que refleja una historia cargada de situaciones desopilantes, personajes entrañables y momentos que invitan a la risa. Detrás de cada escena hay meses de preparación, ensayos y aprendizajes. El proyecto se convirtió en una experiencia enriquecedora para todos los participantes, quienes encontraron en el teatro una herramienta para desarrollar habilidades comunicativas, fortalecer la autoestima y potenciar el trabajo colectivo.

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“Laburar con estos pibes es magnífico, salen muy lindas cosas y el entusiasmo que le ponen obra tras obra es muy bueno. Cuando recién comencé con el taller de teatro me costó que se enganchen, pero cuando vieron los resultados de la primera obra se entusiasmaron y pidieron participar. Aquel que no lo hace arriba del escenario colabora con alguna otra actividad”, señaló Lencina.

Facundo Gallardo y Renzo Lanzillotta, dos integrantes del elenco que se recuperan de una adicción, también participaron del programa y coincidieron en que les hace muy bien el teatro. “Como medio de expresión es buenísimo, más para las personas con problemáticas como la que tenemos nosotros; es una forma de poder expresar”, expresaron.

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Ambos coincidieron también en que “fue un logro y se puede” no solo por las adicción sino por cualquier problema que se tenga en la vida.

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El elenco está integrado por Alexander del Río, Facundo Gallardo, Gonzalo Algarbe, Gustavo Colman, Lautaro Casas, Mateo Gallardo, Nahuel Cava, Nelson Ledesma, Pablo Barbarito, Renzo Lanzillotta y Tomás Carranza, quienes asumirán el desafío de cautivar al público con una propuesta que combina humor y sensibilidad.

Los asistentes podrán disfrutar de una divertida puesta en escena y, al mismo tiempo, acompañar un proyecto que destaca el valor del arte como herramienta de inclusión, participación y desarrollo personal.

Granja San Camilo¡Una cosa de locos!
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