Vacaciones de invierno: los espectáculos infantiles encabezan la agenda del fin de semana

> Vacaciones de invierno: los espectáculos infantiles encabezan la agenda del fin de semana

Cultura

Panceta y los Papafritas, Capetín y Violeta Margarita, Fideo Fino y Planeta Genio y las propuestas municipales lideran una programación que también incluye música en vivo, teatro, cine, muestras de arte, visitas a museos y un concierto coral.

24 de julio de 2026 a las 09:00 a. m.

24 de julio de 2026 a las 09:00 a. m.

La agenda cultural y recreativa de este fin de semana en Pergamino ofrece una amplia variedad de actividades para públicos de todas las edades. La programación incluye la inauguración de una nueva muestra de arte en Artemás, una noche de clásicos musicales con el Evento Retro en Florentino Teatro Bar, el Concierto Coral de la Amistad en la Biblioteca Menéndez y una intensa cartelera de música en vivo en El Yerta Club Cultural, Bufet 88 y Ritmo Club Resto Bar. A ello se suma la propuesta cinematográfica de Cinema Pergamino, con cinco películas en cartel y la anunciada avant premiere de Spider-Man: Un nuevo día.

En el marco de las vacaciones de invierno, los más chicos también cuentan con una destacada oferta de espectáculos, con las presentaciones de Panceta y los Papafritas, Capetín y Violeta Margarita, Fideo Fino y Planeta Genio. Además, de las propuestas gratuitas del Municipio.

Artemás Diversidad creativa En la galería ArteMás se habilitó la muestra Diversidad creativa, integrada por Ana Adba, Gloria Blanco, Ester Cascardo, Graciela Castellano, Silvia Giménez, Sebastián Grondona y Ana Malmierca. El grupo presenta una selección de trabajos realizados en el último período, cada uno siguiendo una línea personal y única.

Echevarría 555, a las 19:00. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 19:30.

Florentino Teatro Bar Evento Retro Este sábado vuelve a Florentino Teatro Bar, Evento Retro, donde el DJ Oscar Scalbi propone un recorrido audiovisual por clásicos de distintas décadas, combinando canciones, videos y anécdotas que invitan a revivir recuerdos y momentos que marcaron generaciones.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al 2477 554459.

Cinema Pergamino Cinco películas y una avant premiere Esta semana en Cinema Pergamino se proyectan las películas Toy Story 5, Minions y Monstruos, Moana (Live Action), Obsesión, La Odisea, y el miércoles 29 será la avant premiere de Spider-Man: Un nuevo día, uno de los estrenos más esperados del año.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Biblioteca Menéndez Concierto coral La Amistad Este sábado en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez se desarrollará el Concierto Coral de la Amistad. Participarán el Coral La Trova Azul, dirigido por Luis "Luly" Peralta; el Coro de Bellas Artes de Colón, bajo la dirección de Roberto Lanzillotta; el Coro Arte Nativo, dirigido por Leandro Pericas; y el Grupo Coral Vivencias de Rojas, también conducido por Luis “Luly” Peralta.

Avenida Colón y Mitre, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

El Yerta Club Cultural La Banda de la 15 y Lucía Ceresani Este sábado y domingo habrá espectáculos en El Yerta Club Cultural. Este sábado se presenta la banda La Banda de la 15, una propuesta del profesor Hernán Digilio junto a sus estudiantes de música. El domingo llegará a Pergamino Lucía Ceresani, una de las máximas exponentes de la milonga surera, defensora del folklore pampeano. Junto a su hermano y guitarrista brindarán un recital antes de su gira por Suiza. Abrirá la noche Fernando Basanta Finn, cantautor pergaminense.

Estrada 1953, sábado a las 21:00 ($10000); domingo a las 20:00 ($15000). Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Chelo La Bestia (anticipadas a $7000). El sábado volverá a presentarse la agrupación Aguaviva (anticipadas a $6000). En ambas veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Cumbia, popular y tango Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes habrá cumbia en vivo con Cumbia Forever (entrada a $6000). El sábado se presenta el intérprete local Dany Longo (entrada a $7000). El domingo habrá una nueva edición de El Club del Tango con cantantes y músicos en vivo (entrada a $5000).

Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30 (reservas al 2477 338525); sábado a las 21:00; domingo a las 20:30. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

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Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Viernes, sábados de 16:30 a 20:00; sábado y domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: museo@pergamino.gob.ar

INFANTILES Teatro Unión Ferroviaria Panceta y los Papas Fritas Este viernes llegan a Pergamino para presentarse en el Teatro Unión Ferroviaria, Panceta y los Papafritas con un espectáculo único para toda la familia. Una propuesta que fusiona rock, clown, teatro y humor en un show dinámico, participativo y lleno de energía. Con presentaciones en escenarios de primer nivel como Lollapalooza Argentina, Ciudad Cultural Konex, Usina del Arte, Tecnópoli, entre otros, el grupo ha llevado su espectáculo a miles de familias en todo el país. Con un lenguaje moderno e irreverente, el show transmite valores como la empatía, el respeto, la identidad y los derechos de las infancias, logrando divertir tanto a chicos como a grandes.

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Avenida Alsina 530, a las 15:00. Entradas al 2477 635984 o en Julio Apud, en Italia 351.

Teatro Unión Ferroviaria Capetín y Violeta Margarita En el Teatro Unión Ferroviaria Capetín y Violeta Margarita, los personajes interpretados por Germán Alippi y Silvina Pellieri, cumplen 35 años de trayectoria y lo festejan con "La gran fiesta", el espectáculo reúne a más de 40 personajes en escena, pantallas LED, numerosos cambios de vestuario y canciones interpretadas en vivo, en una producción especialmente preparada para cerrar un ciclo que marcó a varias generaciones de niños.

Avenida Alsina 530. Hasta el 2 de agosto, a las 17:30. Anticipadas al 2477 354339.

Gimnasio Municipal Fideo Fino En el marco de los festejos por los 20 años de trayectoria del querido personaje Fideo Fino, creado e interpretado por Darío Moretti, llega el espectáculo "Fideo cumple 20". La propuesta invita a recorrer, con humor, música y mucha participación del público, dos décadas de historias que convirtieron a Fideo Fino en uno de los personajes infantiles más queridos de la región.

Parque Municipal. Funciones hasta el domingo 26 de julio, a las 17:00. Entrada general a $10000.

Espacio GAE Planeta Genio Estas vacaciones en Espacio GAE, EME Contenidos presenta Planeta Genio, su nueva producción que permanecerá en cartel durante todo el receso escolar. Planeta Genio cuenta con una puesta en escena sin precedentes: un recital en vivo de las Guerreras Doradas y la presentación de Steve de Minecraft. En esta nueva historia, el público viaja hasta un planeta donde la imaginación, la amistad y el juego buscarán imponerse sobre el uso excesivo de las pantallas, invitando a grandes y chicos a reflexionar, emocionarse y divertirse a través de una experiencia teatral llena de música, humor y emoción.