Rotary Club invita a una tarde para tejer esperanza y acompañar a quienes luchan contra el cáncer

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Pergamino

En el marco del Día Internacional de la Tejedora, Rotary Club Pergamino Cruce volverá a convocar a la comunidad para una jornada donde la solidaridad será el hilo conductor.

Este domingo, desde las 14:30 y hasta las 17:00, el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano volverá a convertirse en un espacio donde cada punto tejido tendrá un significado especial. Allí se desarrollará la segunda edición de "Tejiendo Esperanza", una propuesta impulsada por la Rueda Interna del Rotary Club Pergamino Cruce con entrada libre y gratuita, bajo un lema que resume el espíritu de la jornada: "Uniendo manos y corazones por la comunidad".

La iniciativa invita a vecinos de todas las edades, sepan o no tejer, a participar en la confección de gorros destinados a personas que atraviesan tratamientos oncológicos. Quienes nunca hayan tomado una aguja también tendrán su lugar, ya que profesoras de tejido enseñarán la técnica y facilitarán agujas, mientras que la lana hipoalergénica será provista por la organización.

Además de las estaciones de tejido, la tarde incluirá charlas de prevención y concientización sobre el cáncer, stands informativos de las organizaciones Corazones en Acción y Fortaleza, números musicales con el Ballet Aire Criollo y el cantante Richard, la participación de la Granja San Camilo y la conducción de Daniela Polola.

María Isabel Robles, de Rotary Club Pergamino Cruce,. ROTARY CLUB PERGAMINO CRUCE Un proyecto para visibilizar y acompañar La presidenta de la Rueda Interna del Rotary Club Pergamino Cruce, María Isabel Robles, recordó que la propuesta nació el año pasado a partir de una inquietud compartida por las integrantes de la institución.

"Presentamos varios proyectos y acordamos que era necesario que la ciudad conociera más sobre el tema del cáncer y qué organizaciones trabajan para ayudar y acompañar a las personas que atraviesan esta enfermedad", explicó.

El resultado superó todas las expectativas. La jornada permitió que más vecinos conocieran la tarea de Corazones en Acción y Fortaleza, e incluso ambas entidades sumaron nuevos colaboradores.

"Fue realmente exitoso. La gente conoció mucho sobre lo que hacen estas dos organizaciones y por eso creemos que era necesario reeditar la propuesta", afirmó Robles.

Honrar a las tejedoras con un gesto de amor La actividad surgió originalmente en coincidencia con el Día Internacional de la Tejedora, celebrado cada 13 de julio, y buscó transformar ese homenaje en una acción solidaria. "Decidimos honrar esa labor artesanal tejiendo gorros para enfermos oncológicos. Nos donaron lana hipoalergénica y aprovechamos ese momento para que Fortaleza y Corazones en Acción contaran qué hacen y cómo acompañan a quienes más lo necesitan", relató.

Para Robles, el verdadero valor de estas organizaciones radica en el compromiso de quienes las integran.

"Ellos no dan lo que les sobra, sino que entregan su tiempo al servicio de la comunidad."

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Ese espíritu es el que Rotary busca fortalecer con esta convocatoria, acercando a la comunidad a instituciones que trabajan diariamente junto a pacientes con cáncer y sus familias.

Todos pueden participar Uno de los aspectos que distingue a "Tejiendo Esperanza" es que nadie necesita experiencia previa para sumarse.

"Si alguien no sabe tejer, se le enseña", destacó Robles, quien explicó que habrá profesoras de los talleres municipales acompañando a quienes den sus primeros pasos con las agujas.

El año pasado se utilizaron cerca de tres kilos de lana y se confeccionaron alrededor de 60 gorros, que posteriormente fueron entregados para beneficiar a personas que los necesitaban.

Además, durante la jornada se realizará una rifa solidaria cuya recaudación permitirá adquirir regalos para alumnos de la Escuela Especial Nº 502 con motivo del Día del Niño, ampliando así el alcance solidario de la propuesta.

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Mucho más que una tarde de tejido Para Rotary Club Pergamino Cruce, esta iniciativa representa también una forma de acercarse a la comunidad y poner en práctica su vocación de servicio. "Rotary es una organización de servicio internacional, a la comunidad, a la juventud y también a través de la actividad profesional de cada uno. Desde la Rueda elegimos que nuestro primer gran proyecto comunitario fuera Tejiendo Esperanza", expresó Robles.

Con el acompañamiento de la Fundación Cruce, organizaciones sociales, artistas y decenas de voluntarios, la propuesta vuelve a demostrar que un simple ovillo de lana puede convertirse en un símbolo de contención.