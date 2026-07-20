Defensa Civil fortalece su plan de contingencia en Pergamino ante un posible escenario de más lluvias

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Pergamino

La posible influencia del fenómeno climático El Niño despertó consultas en Pergamino. Desde la Subsecretaría de Defensa Civil aclararon que no existe ninguna alerta extraordinaria para la ciudad, aunque confirmaron que se trabaja de manera permanente en la planificación y prevención.

La posibilidad de que el fenómeno climático El Niño genere un incremento de las precipitaciones durante los próximos meses volvió a instalar el tema en la agenda pública y multiplicó las consultas de vecinos preocupados por la posibilidad de inundaciones. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Defensa Civil del Municipio de Pergamino llevan un mensaje de tranquilidad: el trabajo preventivo comenzó hace años y hoy se fortalece con nuevos planes y acciones coordinadas.

José María Mollo, titular del área, explicó que en los últimos días las consultas crecieron considerablemente debido a la circulación de distintas publicaciones en redes sociales y medios digitales. "El viernes, el sábado y estos últimos días explotaron los llamados. Mucha gente se acercó personalmente para preguntar qué podía pasar. Lo primero que siempre les pedimos es que se informen únicamente a través de los canales oficiales", remarcó.

En ese sentido recordó que la información confiable proviene del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, de la Dirección Provincial de Defensa Civil y de la propia Defensa Civil de Pergamino, organismos que trabajan de manera coordinada y permanente.

Qué se sabe sobre El Niño Mollo explicó que el fenómeno de El Niño no es una novedad y que desde hace tiempo forma parte de los análisis que realizan los organismos meteorológicos nacionales y provinciales. No obstante, aclaró que todavía no existen precisiones que permitan anticipar escenarios extremos para Pergamino. "Sabemos que El Niño va a estar presente y que generalmente implica un aumento de las lluvias y de la frecuencia de tormentas, pero hoy no hay información oficial que indique volúmenes extraordinarios de precipitaciones para nuestra ciudad", señaló.

El funcionario participó recientemente de una reunión regional realizada en Baradero junto a representantes de Defensa Civil de distintos distritos del norte bonaerense, donde recibieron los últimos informes elaborados por la Dirección Provincial de Gestión Integral del Riesgo.

Según explicó, las recomendaciones actuales apuntan a reforzar las tareas preventivas y mantener actualizados los protocolos de actuación, sin generar alarma en la población.

"La Provincia nos pidió continuar trabajando en la prevención. No nos hablaron de alertas especiales ni de una situación extraordinaria, sino de prepararnos como corresponde", afirmó.

La importancia de planificar antes Uno de los ejes centrales del trabajo que desarrolla la Subsecretaría es la actualización permanente del Plan Estratégico de Respuesta ante Emergencias, una herramienta que involucra a distintas áreas municipales y organismos externos.

Mollo destacó que el objetivo es que cada dependencia conozca de antemano cuál será su función frente a una eventual contingencia.

"No podemos esperar a tener una emergencia para recién pensar qué vamos a hacer. Nuestra responsabilidad es prepararnos, saber con qué recursos contamos y cómo vamos a responder si llega a ser necesario", sostuvo.

En los últimos días se concretó una nueva reunión de trabajo con representantes de diferentes áreas municipales para revisar recursos humanos, equipamiento, logística y procedimientos.

La planificación contempla distintos escenarios posibles, desde inundaciones provocadas por lluvias intensas hasta emergencias de origen antrópico, como accidentes con transporte de cargas peligrosas sobre la autopista.

"También debemos prepararnos para otras situaciones de riesgo. Pergamino tiene una ubicación estratégica y diariamente circulan cientos de camiones que transportan sustancias peligrosas. Todo eso forma parte de la planificación que realizamos", explicó.

Un trabajo que se sostiene durante todo el año Más allá de la planificación administrativa, Defensa Civil continúa desarrollando tareas preventivas sobre el terreno junto a distintas áreas municipales.

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Entre ellas se destacan la limpieza de canales y desagües, el mantenimiento de las márgenes del arroyo Pergamino, la revisión del funcionamiento de las estaciones de bombeo y el control de compuertas.

Además, se realizan relevamientos mediante drones en sectores estratégicos de la cuenca y se monitorean permanentemente las estaciones meteorológicas distribuidas en distintas localidades del Partido.

Toda esa información se integra a los registros climáticos que permiten conocer en tiempo real la cantidad de lluvia caída, la intensidad del viento y otras variables fundamentales para anticipar posibles inconvenientes.

Mollo destacó también el compromiso de los equipos municipales, aunque recordó que la colaboración ciudadana resulta indispensable.

"Hemos encontrado ramas de poda arrojadas dentro de los canales después de haber realizado trabajos de limpieza. Son acciones que perjudican a toda la comunidad porque obstruyen el escurrimiento del agua", advirtió.

Información oficial para evitar falsas alarmas Otro de los mensajes que dejó el responsable de Defensa Civil estuvo relacionado con la necesidad de verificar la información antes de compartirla.

Explicó que muchas publicaciones que circulan en redes sociales corresponden a otras regiones del país o presentan escenarios hipotéticos que no reflejan la realidad local.

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"Internet muchas veces mezcla información de distintos lugares y eso genera preocupación innecesaria. Si alguien tiene dudas puede comunicarse con el 147 o consultar los canales oficiales. Cuando exista alguna alerta, será informada oportunamente", aseguró.

También indicó que, por el momento, los informes meteorológicos no anticipan cambios significativos en las temperaturas para las próximas semanas, más allá de la continuidad de las condiciones típicas del invierno.

Convocan a integrar el Grupo Náutico de Emergencia Como parte del fortalecimiento del sistema de respuesta, la Subsecretaría de Defensa Civil lanzó una convocatoria destinada a vecinos que posean embarcaciones y licencia náutica para integrar el futuro Grupo Náutico de Emergencia (GNE).

La iniciativa busca capacitar e incorporar voluntarios que puedan colaborar durante eventuales evacuaciones o emergencias vinculadas con inundaciones.

Los interesados deberán acercarse a la sede de Defensa Civil, ubicada en el Parque Belgrano, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 13:00. Desde el área explicaron que el Municipio ya cuenta con un registro de embarcaciones y otros recursos estratégicos, pero el objetivo es ampliar esa red solidaria para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.