Acordaron los judiciales y recibirán un aumento del 7%

Pergamino

El acuerdo fue aceptado por la mayoría de las seccionales. La suba salarial se incorporará en dos tramos, igual a la que recibirán docentes, estatales y policías.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la última propuesta de aumento salarial del gobierno de Axel Kicillof, por lo que los trabajadores de los tribunales de toda la provincia recibirán un aumento del 7% en dos cuotas, idéntico al de docentes, estatales de la administración y policías.

La AJB informó que se realizaron asambleas en las 20 departamentales de la provincia que “decidieron, por amplia mayoría, aceptar la propuesta ofrecida por el Poder Ejecutivo provincial”. Por lo tanto, los aumentos serán del 5% en julio -se cobra en agosto- y 2% en agosto, que se cobrará en los primeros días de septiembre.

Incluyendo a Pergamino El detalle que difundió el gremio indica que expresaron por la aceptación de la propuesta las departamentales: San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca. Y por el rechazo Dolores, Junín, Moreno Gra. Rodríguez y San Nicolás.

Como para el resto de los estatales que acordaron hasta ahora, el aumento se computa sobre los sueldos de junio, cuando impactó el acuerdo salarial anterior, que había sido del 9,3% para el período enero-mayo. En el caso específico de los judiciales, se agrega un esquema de actualización de las subcategorías del escalafón,

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Informe del gremio El gremio informó además que para analizar el impacto de este acuerdo y de las subcategorías en los salarios, se puede consultar la calculadora de sueldos disponible en la página web de la AJB: https://ajb.org.ar/calculadora-de-sueldos/