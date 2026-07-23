La Muni en tu Barrio llega a José Hernández con servicios, salud y actividades para toda la familia

> La Muni en tu Barrio llega a José Hernández con servicios, salud y actividades para toda la familia

Pergamino

Habrá atención sanitaria, asesoramiento, trámites, talleres, propuestas recreativas y espectáculos gratuitos para disfrutar durante el receso invernal.

Este domingo, entre las 14:00 y las 17:00, la plaza Virgen de Guadalupe, ubicada en la intersección de las calles Schumacher y J. V. González, será el escenario de una nueva edición de La Muni en tu Barrio, el programa impulsado por el Municipio de Pergamino que busca acercar los servicios municipales a cada sector de la ciudad y fortalecer el vínculo directo con los vecinos.

La jornada reunirá a distintas áreas municipales que ofrecerán atención, asesoramiento, actividades recreativas y talleres gratuitos destinados a niños, adolescentes, adultos y personas mayores. La convocatoria está abierta no solo para los habitantes del barrio José Hernández, sino también para vecinos de sectores cercanos y de toda la ciudad que deseen participar de las propuestas.

Desde la organización señalaron que esta iniciativa, que comenzó el año pasado y ya recorrió diferentes barrios de Pergamino, fue creciendo en cada edición gracias al contacto permanente con la comunidad. "Cada experiencia permitió incorporar nuevas propuestas y mejorar el funcionamiento del programa", indicaron los organizadores, quienes remarcaron que el objetivo principal continúa siendo descentralizar la atención municipal y acercar el Estado a los vecinos.

Escuchar al barrio para dar respuestas Uno de los pilares de La Muni en tu Barrio es el trabajo previo que se realiza en cada sector donde desembarca el programa. Antes de cada jornada, representantes municipales mantienen reuniones con vecinos y referentes barriales para conocer cuáles son las principales necesidades e inquietudes de la comunidad.

Según explicaron los organizadores, esos encuentros permiten adaptar cada edición a la realidad del barrio y sumar propuestas específicas que respondan a las demandas planteadas por quienes viven allí. Como resultado de ese intercambio, en esta oportunidad se incorporarán nuevos talleres relacionados con el cuidado del ambiente, la promoción de hábitos saludables y acciones vinculadas a la salud mental y el acompañamiento comunitario.

Asimismo, destacaron que el espíritu del programa consiste en generar un espacio de diálogo directo con los vecinos, donde funcionarios y equipos técnicos puedan escuchar consultas, recibir sugerencias y atender inquietudes de manera personalizada.

Salud, prevención y bienestar al alcance de todos La atención sanitaria volverá a ocupar un lugar central dentro de la jornada. Los vecinos podrán acceder gratuitamente a la vacunación correspondiente al Calendario Nacional, además de realizarse testeos de VIH y sífilis destinados a adolescentes, promoviendo el diagnóstico temprano y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

También habrá un espacio especialmente destinado al cuidado de las mascotas, donde se ofrecerá vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos, servicios fundamentales para promover la salud animal y prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

A su vez, profesionales y equipos municipales brindarán asesoramiento sobre discapacidad, salud mental, prevención de plagas y el programa de Educación Adultos 2000, acercando información y acompañamiento a quienes necesiten realizar consultas o acceder a estos servicios.

Trámites municipales sin salir del barrio Además de las acciones vinculadas a la salud, los vecinos podrán resolver distintas gestiones administrativas sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Durante la tarde habrá puestos de asesoramiento sobre documentación y consultas relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI), información sobre la tarjeta SUBE, beneficios disponibles y reposiciones, además de la posibilidad de realizar inscripciones en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC).

Los organizadores destacaron que la presencia de funcionarios y personal de distintas áreas permitirá responder consultas de manera directa y brindar orientación sobre diversos programas municipales, independientemente del barrio de residencia de quienes se acerquen a la actividad.

Talleres que nacen de las necesidades Cada edición de La Muni en tu Barrio incorpora propuestas pensadas a partir de las inquietudes expresadas por la comunidad. En esta oportunidad se desarrollarán dos talleres especialmente orientados a la prevención y la promoción de hábitos saludables.

Uno de ellos será Actúa en Verde, destinado a fomentar prácticas responsables relacionadas con el cuidado del ambiente y la separación de residuos, mientras que el otro estará enfocado en la importancia del correcto lavado de manos como una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y fortalecer los hábitos de higiene cotidiana.

Desde la organización resaltaron que estas iniciativas buscan dejar capacidades instaladas en el barrio y generar espacios de aprendizaje que continúen más allá de la jornada.

Un domingo para compartir en familia Aprovechando el receso invernal, esta edición tendrá además un fuerte componente recreativo.

Durante toda la tarde habrá espectáculos de circo, una kermés con juegos para los más chicos y clases abiertas de zumba, con el objetivo de transformar la plaza en un espacio de encuentro, integración y participación para toda la comunidad.

La propuesta apunta a que las familias puedan disfrutar de una jornada al aire libre mientras realizan trámites, acceden a servicios gratuitos y participan de actividades culturales y recreativas en un mismo lugar.

Cronograma de actividades La nueva edición de La Muni en tu Barrio se desarrollará este domingo 26 de julio, de 14:00 a 17:00, en la plaza Virgen de Guadalupe, ubicada en Schumacher y J. V. González, en barrio José Hernández.

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Durante la jornada habrá:

Vacunación de calendario.

Testeos de VIH y sífilis para adolescentes.

Vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos para mascotas.

Asesoramiento sobre DNI.

Información sobre tarjeta SUBE, beneficios y reposiciones.

Inscripciones a los Centros de Desarrollo Comunitario.

Taller Actúa en Verde.

Taller de lavado de manos.

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Asesoramiento sobre discapacidad.

Información de Educación Adultos 2000.

Orientación en salud mental.

Prevención de plagas.

Espectáculo de circo.

Kermés.

Zumba.