San Antonio de Areco: Vecinos impulsan una campaña de firmas para rechazar los cambios en el Hospital Zerboni

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Mientras el Municipio descarta una privatización del Hospital Zerboni, vecinos autoconvocados iniciaron una recolección de firmas para pedir que se reviertan las modificaciones aprobadas.

La controversia por la nueva ordenanza que regula el uso de los quirófanos del Hospital Municipal Emilio Zerboni continúa creciendo en San Antonio de Areco. Tras la defensa de la medida por parte de las autoridades sanitarias, un grupo de vecinos lanzó una campaña de firmas para manifestar su rechazo y reclamar la marcha atrás de los cambios.

El Municipio rechaza que exista una privatización del Hospital Zerboni Luego del intenso debate que se produjo en el Concejo Deliberante, el secretario de Salud, Fernando Spina, y el subsecretario de Salud, Favio Crudo, explicaron públicamente los alcances de la ordenanza que habilita el uso de los quirófanos por parte de profesionales particulares.

Ambos funcionarios aseguraron que el nuevo esquema no implica una privatización del sistema de salud ni el uso de recursos públicos para financiar actividades privadas. Según detallaron, los profesionales que desarrollen intervenciones deberán afrontar la totalidad de los costos que demande cada procedimiento, mientras que el hospital percibirá los derechos correspondientes.

"De ninguna manera la salud pública va a pagar nada de la salud privada y la salud privada tampoco va a interferir con el trabajo de la salud pública", sostuvo Spina. En tanto, Crudo explicó que la iniciativa busca regular prácticas que durante años se realizaron sin un marco normativo específico y generar ingresos para fortalecer el funcionamiento del hospital.

Vecinos autoconvocados lanzan una campaña de firmas Las explicaciones brindadas por las autoridades no lograron despejar las dudas de un sector de la comunidad. En las últimas horas comenzó a circular un documento impulsado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Antonio de Areco bajo la consigna "No a la privatización del Hospital Zerboni".

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En el texto, los vecinos expresan su rechazo a la ordenanza aprobada por mayoría oficialista y cuestionan que la normativa habilite el alquiler de instalaciones hospitalarias, el cobro de prácticas privadas y la incorporación de un aporte voluntario dentro del establecimiento público.

Además, recuerdan que la ampliación de los quirófanos y del área crítica fue posible gracias al aporte solidario de la comunidad, por lo que consideran que esos espacios deben destinarse exclusivamente a la atención pública.

El debate por el futuro del Hospital Zerboni continúa abierto Los impulsores de la campaña también sostienen que las modificaciones fueron aprobadas sin un debate suficiente ni explicaciones claras hacia la ciudadanía. En ese sentido, advierten que el nuevo sistema podría generar diferencias entre pacientes y afectar el principio de igualdad en el acceso a la salud.