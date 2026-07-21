San Antonio de Areco recibió con emoción a Luis García tras su paso por el Mundial

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Vecinos de la localidad homenajearon al jefe de kinesiólogos de la Selección Argentina con banderas, aplausos y un emotivo recibimiento.

San Antonio de Areco vivió una jornada cargada de emoción y orgullo con la llegada de Luis García, jefe del cuerpo de kinesiólogos de la Selección Argentina, quien regresó a su ciudad luego de formar parte del equipo que acompañó al combinado nacional durante el Mundial.

Un multitudinario recibimiento para Luis García en San Antonio de Areco Una gran cantidad de vecinos se concentró sobre la avenida Smith, a la altura de Alvear, para darle la bienvenida a uno de los hijos de la localidad que llevó el nombre de Areco a uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Con banderas argentinas, aplausos y muestras de afecto, familias enteras esperaron la llegada de García para expresarle su reconocimiento y agradecerle por su trayectoria, compromiso y dedicación dentro del cuerpo técnico y profesional que acompaña a la Selección Argentina.

El homenaje no fue solamente un saludo de bienvenida, sino una verdadera muestra de cariño hacia un vecino que representa un motivo de orgullo para toda la comunidad.

La emoción de los vecinos y el homenaje de los chicos de Plaza Arellano Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de una bandera confeccionada especialmente por los chicos de la Plaza Arellano, quienes quisieron agasajar a Luis García con un símbolo que reflejara el orgullo de todo el pueblo.

La imagen de los niños entregando ese reconocimiento se convirtió en uno de los momentos más emotivos del encuentro. A través de ese gesto, la comunidad quiso transmitirle que su trabajo y su esfuerzo también forman parte de la historia que acompaña a la Selección Argentina.

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Vecinos de todas las edades participaron del recibimiento, unidos por el sentimiento de pertenencia y la alegría de recibir nuevamente en casa a quien representó a San Antonio de Areco en el fútbol internacional.

Luis García volvió a casa con el reconocimiento de todo un pueblo El regreso del kinesiólogo de la Selección estuvo acompañado por abrazos, felicitaciones y palabras de agradecimiento de quienes valoran su recorrido profesional y su aporte al equipo argentino.

La emoción quedó reflejada en cada gesto: la bandera preparada por los chicos, los aplausos de los vecinos, las palabras de Luis García y de su familia. Más allá de cualquier descripción, las imágenes de la jornada mostraron el verdadero significado de un pueblo que celebra a uno de los suyos.