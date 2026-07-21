San Pedro: Retuvieron motos con escapes antirreglamentarios y un caballo suelto en la ciudad
Los operativos de Tránsito permitieron secuestrar dos motocicletas por infracciones y retirar un equino suelto para prevenir accidentes.
La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante durante el último fin de semana una serie de operativos dinámicos en distintos sectores de la ciudad de San Pedro. Como resultado de los controles, fueron retenidas dos motocicletas por diversas infracciones y un caballo que deambulaba suelto en la vía pública.
Controles de tránsito: motos retenidas por múltiples infracciones
Durante los procedimientos, los inspectores municipales detectaron dos motocicletas que circulaban con caños de escape antirreglamentarios, una falta que infringe la normativa vigente y genera ruidos molestos que afectan la convivencia urbana.
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Además de esa irregularidad, las autoridades comprobaron que ambos conductores, mayores de edad, transitaban sin el casco de seguridad obligatorio y no contaban con toda la documentación exigida para circular legalmente. Ante estas infracciones, los vehículos fueron retenidos y se labraron las actas correspondientes.
Escapes antirreglamentarios: un eje de los operativos de prevención
Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que estos controles forman parte de los operativos preventivos que se realizan de manera periódica para fortalecer la seguridad vial, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir las molestias ocasionadas por motocicletas con escapes modificados.
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¿Qué es el reporte vial ciudadano?
Las recorridas dinámicas se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad y buscan detectar conductas que representen un riesgo tanto para conductores como para peatones.
Retuvieron un caballo suelto para evitar accidentes
En el marco de las mismas recorridas preventivas, el personal municipal intervino ante la presencia de un equino que se encontraba suelto en la vía pública, una situación que representaba un potencial peligro para la circulación.
El animal fue retenido de forma inmediata y trasladado al Corralón Municipal, donde quedó resguardado hasta la realización de las actuaciones administrativas correspondientes. La medida tuvo como objetivo preservar la seguridad de quienes transitaban por el lugar y evitar posibles siniestros viales.