San Pedro celebrará la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo el 25 y 26 de julio

> San Pedro celebrará la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo el 25 y 26 de julio

Región

La ciudad festejará un nuevo aniversario con espectáculos, gastronomía, emprendedores y homenajes a los productores citrícolas frente al Palacio Municipal.

La ciudad de San Pedro se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, uno de los eventos más representativos del distrito. Las actividades centrales se desarrollarán el sábado 25 y domingo 26 de julio, desde las 11:00, frente al Palacio Municipal, con una amplia propuesta para vecinos y visitantes.

La Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo tendrá dos jornadas de celebración La Municipalidad de San Pedro confirmó que las actividades principales de la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo se realizarán sobre calle Pellegrini, frente al Palacio Municipal. El evento coincide con un nuevo aniversario de la declaración de San Pedro como ciudad y reunirá a miles de personas durante dos jornadas cargadas de propuestas culturales y recreativas.

La programación comenzará a las 11:00 en ambas jornadas e incluirá espectáculos artísticos en vivo, un amplio patio gastronómico y diferentes espacios pensados para el disfrute de toda la familia.

Espectáculos, gastronomía y feria de emprendedores en el centro de San Pedro Además de las presentaciones musicales y artísticas, la celebración contará con una feria de emprendedores locales, quienes exhibirán y comercializarán sus productos durante todo el fin de semana. La propuesta busca impulsar la economía regional y ofrecer un espacio de promoción para productores y artesanos del distrito.

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El patio gastronómico será otro de los grandes atractivos, con una oferta variada para recibir tanto a los vecinos como a los turistas que visiten la ciudad durante el evento.

Reconocimiento a los productores citrícolas y regreso del concurso "Naranja Infinita" Como ocurre en cada edición, la fiesta pondrá en valor la producción citrícola, principal actividad económica de San Pedro. El programa oficial contempla la tradicional premiación a los productores destacados de la última campaña y una exhibición de destreza de los embaladores.