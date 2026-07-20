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San Pedro: Bianca y Federico Cabrera se consagraron campeones de taekwondo en un torneo internacional en Brasil

Los hermanos, representantes de la Escuela Municipal de Taekwondo de Barrio Los Cazadores, obtuvieron la medalla de oro en el Festival Internacional de Jaquirana.

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20 de julio de 2026 a las 05:30 p. m.
San Pedro: Bianca y Federico Cabrera se consagraron campeones de taekwondo en un torneo internacional en Brasil

Los hermanos Bianca y Federico Cabrera lograron una destacada actuación en el 8° Festival Internacional de Taekwondo disputado en Jaquirana, Brasil, al quedarse con el título en sus respectivas categorías. Ambos representaron a la Escuela Municipal de Taekwondo del Barrio Los Cazadores y dejaron en lo más alto el nombre de San Pedro.

Bianca Cabrera brilló en la categoría Cadete

Bianca Cabrera se consagró campeona en la Categoría Cadete de hasta 41 kilogramos luego de imponerse con autoridad en la final. La joven deportista ganó el primer y el tercer round, demostrando un gran nivel técnico y competitivo frente a una rival de jerarquía.

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Su desempeño fue una de las actuaciones más destacadas de la delegación argentina en un certamen que reunió a más de 600 competidores de distintos puntos de la región.

Federico Cabrera también conquistó la medalla de oro

Federico Cabrera, quien además de competir se desempeña como profesor de la Escuela Municipal de Taekwondo del Barrio Los Cazadores, obtuvo el primer puesto en la Categoría Máster de hasta 80 kilogramos.

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Con experiencia y un sólido rendimiento durante todo el torneo, el taekwondista consiguió una nueva consagración internacional que reafirma su trayectoria dentro de la disciplina.

Un logro internacional para el taekwondo de San Pedro

El 8° Festival Internacional de Taekwondo de Jaquirana, Brasil, reunió a más de 600 deportistas y se destacó por el alto nivel competitivo. La obtención de dos medallas de oro por parte de Bianca y Federico Cabrera representa un importante reconocimiento al trabajo que desarrolla la Escuela Municipal de Taekwondo y al crecimiento de este deporte en San Pedro.

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