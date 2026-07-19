Carmen de Areco: Volcó un micro en la Ruta 7 y el chofer caminó 1,5 kilómetros con un brazo quebrado para pedir ayuda

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El colectivo cayó desde un puente de seis metros en Carmen de Areco durante un fuerte temporal. El conductor, herido, recorrió 1,5 kilómetros hasta encontrar asistencia.

En medio del intenso temporal que azotó la provincia de Buenos Aires durante la madrugada del viernes, un micro de larga distancia protagonizó un grave accidente sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco. El conductor, pese a sufrir la fractura de un brazo y otras lesiones, caminó 1,5 kilómetros para pedir ayuda y salvar a los pasajeros.

Grave accidente de un micro en la Ruta 7 El siniestro ocurrió cuando un colectivo de la empresa Vía TAC, que había partido desde Laboulaye, Córdoba, con destino a la ciudad de Buenos Aires, perdió el control en medio de la tormenta y cayó desde un puente de aproximadamente seis metros de altura, quedando volcado a un costado del camino.

Las intensas lluvias, el fuerte viento y el granizo complicaron las tareas de rescate. Según trascendió, los pasajeros permanecieron más de una hora en el lugar sin recibir asistencia, ya que el vehículo había quedado fuera del campo visual de quienes transitaban por la ruta.

Como consecuencia del vuelco, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco para recibir atención médica.

El chofer herido caminó 1,5 kilómetros para buscar ayuda Uno de los hechos más destacados tras el accidente fue la actitud del conductor del micro. A pesar de haber sufrido la fractura de un brazo y presentar otras lesiones, logró salir del vehículo siniestrado y comenzó a caminar bajo la lluvia para encontrar auxilio.

Después de recorrer alrededor de un kilómetro y medio, consiguió detener a un automovilista y alertarlo sobre el accidente. Su rápida decisión fue determinante para acelerar la llegada de los equipos de emergencia y asistir tanto a los pasajeros como al otro chofer, que permanecía dentro del colectivo.

El testimonio del automovilista que asistió al conductor En las últimas horas se conoció el relato de Adrián Bustamante, el hombre que encontró al chofer mientras circulaba por la Ruta 7 en medio del temporal.

"Me dijo que más o menos un kilómetro y medio atrás había volcado el micro con todos los pasajeros y con el compañero de él arriba", recordó Bustamante.

El automovilista también lamentó que varios vehículos no se detuvieran para asistir al conductor herido. "Nadie lo quería asistir. Todos salían cuando veían que se acercaba a la ventanilla. Pensaban que los iba a robar", expresó.

Finalmente, decidió subir al chofer a su vehículo para resguardarlo y dar aviso a las autoridades. Explicó, sin embargo, que no pudo regresar de inmediato al lugar del vuelco debido a la presencia de los guardarraíles, que le impedían retomar el sentido de circulación.