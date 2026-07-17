Rojas: Juegos Bonaerenses 2026, avanzan las definiciones de la etapa local y ya hay nuevos clasificados

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Región

Con el desarrollo de distintas disciplinas juveniles y de adultos mayores, continúa la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 rumbo a la instancia regional.

17 de julio de 2026 a las 06:33 p. m.

17 de julio de 2026 a las 06:33 p. m.

El cronograma de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 sigue desarrollándose con intensidad en la ciudad de Rojas y ya dejó nuevos representantes definidos para la instancia regional. Las competencias, organizadas en diferentes escenarios deportivos del distrito, reúnen a jóvenes y adultos mayores que buscan avanzar en el certamen deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

Durante las últimas semanas se llevaron adelante las definiciones de numerosas disciplinas, completando gran parte del calendario previsto para esta primera etapa. La participación fue amplia y reflejó el compromiso de clubes, instituciones educativas, profesores y familias que acompañan cada jornada.

Juegos Bonaerenses 2026: disciplinas juveniles que ya definieron a sus clasificados En la categoría Juveniles se disputaron encuentros correspondientes a diferentes deportes colectivos e individuales. Los ganadores de cada competencia obtuvieron el derecho de representar al distrito en la etapa regional, donde enfrentarán a los mejores exponentes de otras ciudades bonaerenses.

Las disciplinas que completaron su etapa local fueron:

Tenis.

Futsal Sub-18 masculino.

Handball Sub-14 masculino.

Fútbol 11 Sub-14.

Fútbol 11 Sub-18 masculino.

Futsal Sub-14 masculino.

Futsal Sub-16 masculino.

Fútbol 11 Sub-14 masculino.

Handball playa.

Cada una de estas competencias convocó a numerosos equipos y deportistas, quienes demostraron un gran nivel deportivo y un fuerte espíritu de compañerismo, valores que caracterizan históricamente a los Juegos Bonaerenses.

Adultos mayores: los resultados de las competencias disputadas La categoría destinada a los adultos mayores también tuvo una importante actividad con la realización de distintas disciplinas recreativas y deportivas que ya consagraron a sus representantes.

En tenis, la dupla integrada por Mario García y Gustavo Roques derrotó a Julio Ponzo y Juan Mattiazzi por 5-7, 6-4 y 6-3, obteniendo la clasificación.

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En Lotería, las posiciones finales fueron las siguientes:

1° Miguel Cordone.

2° Alberto Pajón.

3° Gladys León.

4° Norma Calderone.

En Bochas masculino se impuso la pareja conformada por Rodolfo Amichetti y José Ávila, mientras que el segundo puesto quedó para Omar Mirabet y Lito Cejas.

En Bochas Intergeneracional lograron la clasificación Miguel Ávila y Leonardo Gil Diéguez.

Por su parte, en Tenis de Mesa los clasificados fueron:

Categoría A Femenino: Beatriz Serka.

Categoría A Masculino: Vicente Escorcia.

Categoría B Masculino: Ricardo Bicocca.

La etapa regional, el próximo desafío de los representantes locales Con el avance del calendario, la etapa local de los Juegos Bonaerenses ingresa en su tramo decisivo. En las próximas semanas continuarán desarrollándose las competencias pendientes para terminar de definir a todos los representantes del distrito que competirán en la fase regional.

Los Juegos Bonaerenses constituyen el evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires, promoviendo la inclusión, la integración y el desarrollo deportivo de miles de participantes de todas las edades. Cada año reúnen a jóvenes, personas mayores y representantes de distintas instituciones, fortaleciendo los vínculos comunitarios a través del deporte y la cultura.