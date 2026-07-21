¿Qué es el reporte vial ciudadano?

Pergamino

La presentación representa un cambio de paradigma en la manera en que el Estado recibe y procesa reportes de infracciones en la vía pública.

Durante los últimos días se llevó a cabo el lanzamiento del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que habilita a cualquier persona a denunciar conductas de riesgo y hechos de violencia vial por WhatsApp, con la posibilidad de que esas denuncias se traduzcan en sanciones concretas contra los conductores involucrados.

La presentación representa un cambio de paradigma en la manera en que el Estado recibe y procesa reportes de infracciones en la vía pública.

El procedimiento es sencillo: quienes sean testigos de maniobras temerarias o infracciones graves pueden enviar material audiovisual por WhatsApp al número 11-2787-0000, junto con el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho, y completar un formulario. El requisito indispensable es que la patente del vehículo sea legible en el material enviado.

Según informaron las autoridades de Seguridad Vial, los reportes serán evaluados por equipos técnicos del organismo y, de acuerdo con la gravedad del caso y la evidencia aportada, podrán derivar en la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.