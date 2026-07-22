> San Nicolás: el Municipio impulsa una nueva licitación para la recolección de residuos domiciliarios

San Nicolás

El Ejecutivo enviará un proyecto al Concejo Deliberante para autorizar una licitación pública que definirá la próxima concesión del servicio.

El Departamento Ejecutivo Municipal de San Nicolás presentará este jueves ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para solicitar autorización con el objetivo de iniciar un proceso de licitación pública destinado a adjudicar una nueva concesión del servicio de recolección de residuos domiciliarios en todo el partido.

El Concejo Deliberante analizará el pedido del Ejecutivo La iniciativa ingresará durante la sesión ordinaria prevista para este jueves y busca habilitar al Municipio a avanzar con el procedimiento administrativo que permitirá seleccionar a la empresa que estará a cargo de uno de los servicios públicos más importantes de la ciudad.

Según se informó, el expediente fue remitido por el Departamento Ejecutivo y contempla el llamado a una licitación pública para garantizar la continuidad del servicio de recolección de residuos domiciliarios en todo el Partido de San Nicolás.

Por el momento, no se conocieron detalles sobre las condiciones que tendrá el futuro pliego licitatorio ni los plazos previstos para el desarrollo del proceso.

ENTRE presta el servicio desde hace más de una década Actualmente, la prestación está a cargo de la Empresa Nicoleña de Tratamiento de Residuos (ENTRE SRL), firma que asumió la concesión en 2012 y que desde entonces es responsable de la recolección domiciliaria en el distrito.

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La futura licitación marcará el inicio de una nueva etapa para un servicio considerado esencial, ya que permitirá definir quién será la empresa encargada de mantener la recolección de residuos en los próximos años.

La continuidad del servicio y las condiciones de la nueva concesión serán algunos de los aspectos que deberán quedar establecidos en el pliego de bases y condiciones que elabore el Municipio.

Expectativa por los detalles de la futura concesión Aunque el proyecto de ordenanza ya fue incorporado al temario legislativo, desde el Ejecutivo aún no difundieron información sobre los requisitos técnicos, las inversiones que se exigirán a la futura concesionaria ni la duración prevista del nuevo contrato.