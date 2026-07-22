Baradero: La Escuela San José participará de la fiesta tras el acuerdo con el Municipio

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La institución educativa confirmó su presencia en el evento luego de una reunión con autoridades municipales. Desde Deportes destacaron la participación de los alumnos representando a su escuela.

La Escuela San José finalmente será parte de la fiesta organizada en Baradero, luego de la polémica surgida entre la institución y el Municipio por la participación de sus alumnos. El director de Deportes, Lucas Maldonado, confirmó que hubo diálogo con los directivos y que se alcanzó un acuerdo.

La Escuela San José confirmó su participación en la celebración La definición fue comunicada por Maldonado durante una entrevista con el programa #TúRadio, donde explicó que mantuvo una reunión con representantes de la institución educativa ubicada en la intersección de San Martín y Passo.

“Los chicos querían participar además representando a su escuela y no a otra organización y eso está bueno”, señaló el funcionario municipal, al remarcar la importancia de que los estudiantes puedan formar parte del evento con la identidad propia de la comunidad educativa a la que pertenecen.

Según indicó, la intención de los alumnos fue uno de los puntos centrales para destrabar la situación y permitir que finalmente puedan estar presentes en la propuesta.

Diálogo entre el Municipio y la institución para resolver la polémica La participación de la Escuela San José había generado un intercambio de opiniones en los últimos días, luego de que surgieran diferencias entre las autoridades municipales y los directivos del establecimiento educativo.

Ante esta situación, Maldonado explicó que se llevó adelante una instancia de diálogo para aclarar dudas y responder los planteos realizados por la institución.

“Tuve una charla con ellos y finalmente van a participar y pude responderle todas las preguntas que tenían”, afirmó el director de Deportes, quien destacó la predisposición de ambas partes para encontrar una solución.

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Desde el Municipio consideraron importante que los alumnos puedan integrarse a la fiesta y formar parte de una jornada que busca reunir a distintas instituciones y vecinos de la ciudad.

Los alumnos representarán a su propia escuela durante el evento Con el acuerdo alcanzado, los estudiantes de la Escuela San José podrán participar del encuentro representando a la institución educativa, una condición que había sido planteada desde la comunidad escolar.

“Estamos muy contentos que participen”, expresó Maldonado, quien valoró que los chicos puedan sumarse a la actividad y vivir la experiencia junto a sus compañeros.

La confirmación de la participación llevó tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa, que aguardaban una definición sobre la presencia de la escuela en la celebración.