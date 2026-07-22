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Baradero: ATE aceptó la propuesta salarial del Municipio, “El 4% es insuficiente, pero tampoco es la peor oferta”

El secretario general de ATE, Carlos Morel, explicó los motivos de la aceptación del acuerdo y destacó avances en reclamos laborales pendientes.

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22 de julio de 2026 a las 11:47 a. m.
Baradero: ATE aceptó la propuesta salarial del Municipio, “El 4% es insuficiente, pero tampoco es la peor oferta”

El secretario general de ATE, Carlos Morel, confirmó que la organización gremial aceptó la propuesta presentada por el Ejecutivo Municipal de Baradero durante la última audiencia en la Secretaría de Trabajo, aunque aclaró que el incremento salarial del 4% resulta insuficiente y que habrá una nueva revisión en septiembre.

ATE explicó los motivos de la aceptación del acuerdo salarial municipal

Luego de la audiencia mantenida con representantes del Gobierno local, la Asamblea de trabajadores resolvió aprobar la propuesta que contempla cinco puntos centrales. Morel señaló que la decisión fue tomada por los trabajadores y que el gremio respetó esa determinación.

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“Es insuficiente el 4%, no es la mejor propuesta, pero tampoco es la peor”, expresó el dirigente sindical en declaraciones a #TúRadio, al analizar el acuerdo alcanzado.

En ese sentido, explicó que el objetivo será volver a reunirse en septiembre para revisar la situación y buscar una actualización que permita “llegar bien a diciembre”, teniendo en cuenta la evolución económica y las necesidades de los empleados municipales.

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Reclamos por indumentaria, horas extras y recategorizaciones

Entre los puntos valorados por ATE, Morel mencionó la resolución vinculada a la venta de chatarra aprobada por el Concejo Deliberante, cuyos fondos estarán destinados a la compra de ropa de trabajo para el personal municipal.

“El Ejecutivo vino con una propuesta diferente a la anterior”, sostuvo el gremialista, al remarcar que hubo modificaciones respecto del planteo inicial realizado durante las negociaciones.

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Además, destacó que continúan avanzando otros reclamos presentados por el sindicato, como el pago de horas extras, las recategorizaciones y el pase a planta permanente de trabajadores municipales.

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“Los compañeros vieron una propuesta propositiva. Entendemos la situación en la que estamos y en esto hay un avance”, manifestó Morel.

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ATE cuestionó la situación de Obras Sanitarias

Por otro lado, el secretario general de ATE se refirió a la situación del área de Obras Sanitarias, uno de los sectores con mayor presencia de trabajadores afiliados al gremio.

Morel aseguró que los problemas existentes no responden a una falta de compromiso de los empleados, sino a la falta de recursos y repuestos necesarios para garantizar el funcionamiento del servicio.

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“El tema de Obras Sanitarias es muy complicado, no es que no quieren laburar, es que no tienen los repuestos”, afirmó, y cuestionó la responsabilidad de los funcionarios encargados del área.

“Siempre cae todo sobre los trabajadores y acá los responsables son los jefes que abren un lugar y después no lo pueden resolver”, concluyó.

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