Vacaciones de invierno: Ramallo ofrece actividades deportivas gratuitas en todas sus localidades

Región

Durante el receso escolar habrá propuestas gratuitas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en Ramallo y todas las localidades del partido.

Durante las vacaciones de invierno, el Municipio de Ramallo desarrollará un amplio programa de actividades deportivas y recreativas gratuitas destinado a vecinos de todas las edades. La iniciativa llegará a Ramallo, Villa Ramallo, Pérez Millán, El Paraíso y Villa General Savio, con propuestas que promueven el deporte, la integración y la vida saludable.

Deportes y recreación para todas las edades en Ramallo El cronograma fue organizado para descentralizar las actividades y garantizar que cada localidad cuente con propuestas durante el receso escolar. Las jornadas se desarrollarán en plazas, playones deportivos, clubes, escuelas y en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF), con alternativas para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

En la ciudad de Ramallo, los adultos y adultos mayores tendrán actividades los lunes y miércoles, de 9 a 11, en el CEF N° 60, mientras que los niños de entre 6 y 13 años podrán participar de encuentros de fútbol playa los martes y jueves en el Complejo Arena. Además, los lunes y miércoles habrá jornadas de juegos recreativos y multideportes en la Plaza José María Bustos.

El cronograma incluye vela, canotaje, running, vóley y fútbol playa La agenda suma propuestas especiales para adolescentes y jóvenes. El miércoles 22 de julio se realizará una jornada de vela, canotaje y natación, mientras que el miércoles 29 habrá un encuentro de vóley. También están previstas una jornada de running el viernes 24 de julio en la pista del CEF, actividades de canotaje para adultos el sábado 25 y un encuentro de la Escuela de Formación Atlética (EFA) masculina el martes 28.

En Villa Ramallo, la programación contempla una jornada de natación el lunes 27 de julio y encuentros de juegos recreativos y multideportes los martes y jueves en el Playón de la Estación.

Las propuestas llegarán a Pérez Millán, El Paraíso y Villa General Savio Las actividades también se desarrollarán en el resto de las localidades del partido. En Pérez Millán habrá encuentros para adultos mayores en el Centro de Jubilados y el Centro Cultural, además de jornadas recreativas y deportivas para niños y jóvenes en el playón.

En El Paraíso se organizarán actividades para adultos mayores en la Plaza Dalmiro Rocco, propuestas recreativas para chicos y jornadas de la Escuela de Formación Atlética en el Club Náutico. Por su parte, Villa General Savio ofrecerá encuentros de básquet y vóley los martes y jueves en el Playón Saky Ramos.