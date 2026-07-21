San Pedro: Histórico, el U15 de Náutico clasificó a la Cuarta Fase de la Liga Federal de Formativas de básquetbol

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Región

El conjunto sampedrino venció a Independiente de General Pico por 76 a 64 en Bahía Blanca y aseguró su lugar entre los mejores del país.

El Club Náutico de San Pedro volvió a escribir una página histórica para el básquet de la ciudad. El equipo U15 derrotó este sábado a Independiente de General Pico por 76 a 64 en Bahía Blanca y logró la clasificación a la Cuarta Fase de la Liga Federal de Formativas, el torneo más importante del país para la categoría Cadetes.

Náutico hizo historia en Bahía Blanca El encuentro se disputó en el estadio Manu Ginóbili del club Bahiense del Norte, un escenario emblemático para el básquet argentino por haber sido el lugar donde el cuatro veces campeón de la NBA dio sus primeros pasos.

El equipo dirigido por Augusto Carugatti mostró personalidad y solidez para quedarse con un triunfo clave frente al conjunto pampeano, en el marco del triangular correspondiente a la Segunda Fase de la Región Sudeste, que otorgaba dos plazas directas para la siguiente instancia del certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

Cinco jugadores fueron determinantes en la victoria del conjunto sampedrino: Sebastián Rey sumó 14 puntos y 15 rebotes; Felipe Sagrera aportó 14 unidades; Rafael Marzorati terminó con 10 puntos, ocho rebotes y tres asistencias; mientras que Valentino Caffaratti e Ignacio Caffaratti anotaron 11 y 10 puntos, respectivamente, siendo este último autor además de 10 rebotes.

El Celeste buscará el primer puesto del triangular Con la clasificación ya asegurada, el conjunto de San Pedro afrontará este domingo un nuevo desafío cuando se mida frente al local, Bahiense del Norte, con el objetivo de quedarse con el primer lugar del grupo y continuar fortaleciendo una campaña que ya es histórica para la institución.

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El logro representa uno de los mejores resultados obtenidos por las divisiones formativas del club en una competencia nacional y ratifica el crecimiento del proyecto deportivo que viene desarrollando la entidad en los últimos años.

El plantel que ilusiona y lo que viene en la Liga Federal U15 El plantel está conformado por los entrenadores Augusto Carugatti, Samuel Panatteri y Juani Gastellú, junto a los jugadores Valentino Caffaratti, Ignacio Caffaratti, Ignacio Tettamanti, José Podestá, Rafael Marzorati, Mateo Marelli, Nicanor Atrip, Pablo Cejas Orozco, Gregorio Insúa, Simón Aguado, Felipe Sagrera, Sebastián Rey, Bruno Stringhini, Mateo Mastrobernardino, Valentino Morresi y Francisco González. Cabe destacar que Gregorio Insúa, una de las piezas fundamentales del equipo, no pudo participar por enfermedad.

La Cuarta Fase de la Liga Federal de Formativas se disputará los días 15 y 16 de agosto en una sede que será definida mediante licitación. Allí, Náutico y Bahiense del Norte compartirán el cuadrangular "J" con dos representantes de la Región Sur, donde participan instituciones de gran tradición como Huracán de Trelew, La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia, Independiente de Neuquén y Atenas de Carmen de Patagones.