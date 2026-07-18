San Nicolás: Constanza Chavarría sufrió graves quemaduras y organizan una campaña solidaria para ayudar con su tratamiento

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San Nicolás

La joven permanece internada en el Hospital San Felipe tras sufrir un accidente doméstico. Familiares y amigos solicitan colaboración para afrontar el tratamiento y el traslado a un centro especializado.

18 de julio de 2026 a las 05:00 a. m.

18 de julio de 2026 a las 05:00 a. m.

Constanza Chavarría, una joven de San Nicolás, permanece internada en el Hospital San Felipe luego de sufrir graves quemaduras en gran parte de su cuerpo a raíz de un accidente doméstico. Mientras evoluciona bajo atención médica, familiares y amigos impulsan una campaña solidaria para reunir fondos que permitan afrontar los elevados costos de su tratamiento y de una futura derivación.

El caso movilizó a la comunidad nicoleña, que comenzó a compartir el pedido de ayuda a través de las redes sociales con el objetivo de acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles. La joven continúa internada mientras los profesionales trabajan para estabilizar su estado de salud, condición indispensable antes de concretar su traslado a un centro de mayor complejidad especializado en el tratamiento de pacientes con quemaduras.

La recuperación de Constanza Chavarría dependerá de una atención especializada De acuerdo con la información difundida por su entorno, Constanza sufrió quemaduras de consideración en gran parte de su cuerpo como consecuencia de un accidente doméstico. Desde entonces permanece internada en el Hospital San Felipe, donde recibe atención médica permanente.

Los médicos evalúan su evolución clínica antes de autorizar la derivación a un establecimiento especializado, donde podrá continuar con un tratamiento específico para este tipo de lesiones. Este paso resulta fundamental para favorecer su recuperación y minimizar las secuelas que pueden provocar las quemaduras extensas.

Sin embargo, además de la preocupación por el estado de salud de la joven, la familia enfrenta importantes gastos económicos que exceden las posibilidades cotidianas del grupo familiar.

Solicitan ayuda para afrontar los costos del tratamiento y el traslado Familiares y amigos explicaron que una parte importante de los gastos está relacionada con la compra de cremas especiales, jabones específicos para el tratamiento de las quemaduras, insumos médicos y otros elementos necesarios durante la recuperación.

A ello se suma el costo del traslado hacia el centro especializado donde Constanza deberá continuar su atención una vez que los médicos determinen que está en condiciones de viajar. Según indicaron, ese traslado deberá realizarse de manera particular, lo que representa una erogación económica muy importante.

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Frente a este panorama, decidieron iniciar una campaña solidaria para reunir fondos y solicitar la colaboración de toda la comunidad.

Cómo colaborar con la campaña solidaria por Constanza Chavarría Quienes deseen realizar un aporte económico pueden hacerlo a través de la plataforma Personal Pay utilizando los datos difundidos oficialmente por familiares y amigos.

Nombre de la cuenta: Micaela Iglesias.

Alias: todosxcoti.

Los organizadores de la campaña remarcaron que cualquier colaboración, por pequeña que sea, puede resultar de gran ayuda para afrontar los gastos que demanda el tratamiento y permitir que Constanza reciba la atención especializada que necesita para continuar con su recuperación.