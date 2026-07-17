San Pedro: Renunció Luciana Artigues a la dirección del Hospital Emilio Ruffa
La bioquímica dejó el cargo que ocupaba desde octubre de 2025. Su salida se produce días después de la renuncia de Isabel Carrasco.
La bioquímica Luciana Artigues presentó su renuncia a la dirección del Hospital Municipal "Emilio Ruffa" de la ciudad de San Pedro, cargo que desempeñaba desde octubre de 2025. La decisión se conoció en las últimas horas y se suma a una serie de cambios en el gabinete del intendente Cecilio Salazar.
Luciana Artigues dejó la dirección del Hospital Emilio Ruffa
La salida de Artigues fue comunicada días atrás y representa una nueva modificación dentro del equipo de gestión municipal. La profesional había asumido la conducción del principal centro de salud público de San Pedro en octubre del año pasado, con el objetivo de fortalecer la administración y el funcionamiento del hospital.
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Su renuncia se conoció poco después de que también se oficializara la salida de la doctora Isabel Carrasco de la Secretaría de Salud, área desde la cual había impulsado la incorporación de Artigues al frente del Hospital "Emilio Ruffa".
Cambios en el gabinete de Cecilio Salazar
Las modificaciones en el Ejecutivo municipal comenzaron semanas atrás con la renuncia de Alfredo Carrasco a la Jefatura de Gabinete. Desde entonces, se produjo una serie de salidas de funcionarios que, en distintos niveles, mantenían una estrecha relación política y de trabajo con el exjefe de Gabinete.
En ese contexto, la desvinculación de Artigues se interpreta como parte de un proceso de reestructuración dentro del gabinete municipal, especialmente en áreas vinculadas a la salud pública.
Reorganización en el sistema de salud de San Pedro
La salida de la directora del Hospital Emilio Ruffa abre una nueva etapa para el principal establecimiento sanitario de la ciudad. Hasta el momento, el Municipio no informó quién será el reemplazante ni cuándo se concretará la designación de una nueva autoridad.
Mientras tanto, la gestión local continúa atravesando una etapa de reorganización interna, con cambios en distintas áreas estratégicas de la administración y expectativas sobre la conformación del nuevo equipo de gobierno.