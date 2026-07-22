Accidente fatal: murió un hombre de San Nicolás en un choque entre un camión y una Kangoo

> Accidente fatal: murió un hombre de San Nicolás en un choque entre un camión y una Kangoo

San Nicolás

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana a la altura del kilómetro 7 de la ruta 188. La víctima tenía 61 años y conducía una Renault Kangoo.

22 de julio de 2026 a las 10:29 a. m.

22 de julio de 2026 a las 10:29 a. m.

Una nueva tragedia vial conmocionó a la región durante la mañana de este miércoles, cuando un camión y una camioneta Renault Kangoo chocaron de manera frontal sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 7. Como consecuencia del fuerte impacto, falleció el conductor del utilitario, un hombre de 61 años oriundo de la ciudad de San Nicolás.

Cómo fue el accidente fatal en la ruta 188 El siniestro se registró en las primeras horas de este miércoles en un tramo de intensa circulación de la Ruta Nacional 188. Por causas que son materia de investigación, un camión que circulaba desde Pergamino y una Renault Kangoo que viajaba desde San Nicolás en sentido contrario colisionaron violentamente.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas.

Tras el choque, el camión salió de la calzada y terminó sobre la banquina, mientras que la carga de cereal que transportaba quedó desparramada sobre el sector, generando un importante operativo para despejar la ruta y asistir a los involucrados.

La víctima era un vecino de San Nicolás De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima fatal era un hombre de 61 años domiciliado en San Nicolás, quien conducía la Renault Kangoo al momento del accidente.

En tanto, el conductor del camión, un hombre de 62 años oriundo de Pergamino, sobrevivió al impacto. Su estado de salud no había sido informado oficialmente al cierre de esta edición.

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Ambos vehículos sufrieron severos daños materiales, reflejando la violencia de la colisión.

Investigan las causas del siniestro vial Personal policial, equipos de emergencias y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar para realizar las tareas de rescate, preservar la escena y determinar la mecánica del accidente.

Las autoridades procuran establecer cómo se produjo la colisión y si existieron factores externos que pudieron haber influido en el hecho. Mientras tanto, el tránsito sobre la Ruta Nacional 188 registró demoras debido al operativo y a las tareas para retirar los vehículos siniestrados y la carga de cereal esparcida sobre la banquina.