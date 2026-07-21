San Nicolás: Cortes en rutas y accesos, organizaciones sociales protestarán este miércoles

San Nicolás

La jornada nacional de lucha incluirá cortes en rutas, puentes y accesos. En San Nicolás, la protesta será desde las 10:00 en la rotonda de Ruta 188 y avenida Savio.

21 de julio de 2026 a las 10:03 a. m.

21 de julio de 2026 a las 10:03 a. m.

Organizaciones sociales realizarán este miércoles 22 de julio una jornada nacional de protesta con cortes en rutas, puentes y accesos de distintos puntos del país. En San Nicolás, la concentración está prevista para las 10:00 en la intersección de la Ruta Nacional 188 y avenida Savio, en rechazo a la baja del Programa Volver al Trabajo.

San Nicolás se suma a la jornada nacional de protesta La convocatoria local se desarrollará bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud" y contará con la participación de Barrios de Pie, Polo Obrero, Movimiento Evita, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

La movilización forma parte de una jornada nacional de lucha que incluirá cortes en distintos puntos estratégicos del país para expresar el rechazo a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el Programa Volver al Trabajo.

El fallo judicial que reactivó el conflicto La protesta fue convocada luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocara la medida cautelar que mantenía vigente el pago del beneficio mientras se analizaba el fondo de la causa.

Inicialmente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había ordenado sostener los pagos tras un amparo colectivo presentado por beneficiarios del programa. Esa resolución había frenado momentáneamente las medidas de fuerza impulsadas por las organizaciones sociales.

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Sin embargo, tras la apelación presentada por el Estado nacional, la Cámara dejó sin efecto la cautelar y habilitó al Gobierno a avanzar con la implementación de los cambios previstos.

Qué reclaman las organizaciones sociales Las organizaciones sostienen que, si la decisión no se revierte, alrededor de 90.000 personas dejarán de percibir desde agosto los $78.000 mensuales que recibían como parte del Programa Volver al Trabajo, al que consideran un salario social complementario.