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El Puerto de San Nicolás superó las 1,2 millones de toneladas en el primer semestre

La terminal portuaria registró un crecimiento del 2,4% respecto de 2025 y consolidó su rol como un nodo logístico estratégico para la región.

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21 de julio de 2026 a las 01:30 p. m.
El Puerto de San Nicolás superó las 1,2 millones de toneladas en el primer semestre

El Puerto de San Nicolás movilizó 1.243.522 toneladas entre enero y junio de 2026, lo que representa un crecimiento del 2,4% respecto al mismo período del año anterior. Desde el Consorcio de Gestión destacaron que el resultado reafirma la continuidad operativa y el papel estratégico de la terminal para el desarrollo logístico regional.

El Puerto de San Nicolás creció un 2,4% en el primer semestre de 2026

Entre enero y junio de este año se cargaron y descargaron 1.243.522 toneladas, frente a las 1.214.452 registradas durante el mismo período de 2025. El incremento del 2,39% refleja una evolución positiva de la actividad portuaria, pese a las fluctuaciones mensuales que presentó la operatoria.

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Desde el Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás señalaron que estos resultados "reflejan la continuidad de la actividad operativa y la consolidación del puerto como un nodo logístico estratégico para la región", destacando el desempeño alcanzado durante los primeros seis meses del año.

Cómo evolucionó la actividad mes a mes

El análisis mensual muestra un comportamiento dispar. Enero registró un crecimiento del 18,7%, con 162.447 toneladas movilizadas frente a las 136.821 del mismo mes de 2025. En febrero el incremento fue aún mayor, alcanzando el 58,1%, al pasar de 61.177 a 96.710 toneladas.

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Marzo presentó una baja del 26,6%, mientras que abril se destacó como el mejor mes del semestre al casi duplicar el volumen operado respecto del año anterior, con 262.197 toneladas frente a 132.599, lo que representó un incremento del 97,7%.

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En tanto, mayo y junio mostraron retrocesos interanuales del 7,3% y del 24%, respectivamente. Sin embargo, ambos meses mantuvieron un importante nivel de actividad con 309.382 y 254.769 toneladas movilizadas.

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Los fertilizantes lideraron las cargas del puerto

El principal movimiento de mercaderías durante el semestre correspondió a los fertilizantes sólidos, que alcanzaron 891.215 toneladas y representaron cerca del 72% del volumen total operado.

Además, la terminal movilizó combustibles, productos siderúrgicos, minerales, aceite vegetal, fertilizantes líquidos, mercadería general y otros tipos de carga, evidenciando la diversidad de operaciones que posicionan al Puerto de San Nicolás como uno de los principales polos logísticos de la región.

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