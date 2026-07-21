San Nicolás: Convocan a vecinos a opinar sobre la recuperación de las playas Barranquitas y El Arenal

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San Nicolás

Hasta el 29 de julio, vecinos e instituciones podrán enviar propuestas sobre el proyecto que busca proteger el Eco Parque y regular el uso de las playas.

El Municipio de San Nicolás mantiene abierta la consulta pública sobre el proyecto de ordenanza destinado a la recuperación de las playas Barranquitas y El Arenal. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 29 de julio y permite que vecinos, instituciones y organizaciones presenten opiniones y sugerencias antes de que la iniciativa sea debatida en el Concejo Deliberante.

Una ordenanza para proteger el Eco Parque y las playas La propuesta impulsada por el Municipio tiene como objetivo establecer un marco normativo que ordene y regule los usos del Eco Parque y de las playas Barranquitas y El Arenal, dos de los espacios naturales más concurridos de San Nicolás.

La iniciativa apunta a preservar el patrimonio ambiental de la ciudad mediante la protección de la flora y la fauna autóctonas, promoviendo al mismo tiempo un uso responsable de estos sectores por parte de vecinos y visitantes.

El proyecto contempla la implementación de normas que permitan compatibilizar las actividades recreativas con la conservación del ecosistema, evitando acciones que puedan afectar el equilibrio natural del lugar.

La participación ciudadana estará abierta hasta el 29 de julio El proceso de consulta pública constituye una de las etapas previas al tratamiento legislativo de la ordenanza. Hasta el próximo 29 de julio, cualquier persona interesada podrá presentar opiniones, propuestas o sugerencias para enriquecer el texto definitivo.

La convocatoria está dirigida no solo a los vecinos de San Nicolás, sino también a instituciones, organizaciones ambientales, entidades intermedias y especialistas que deseen realizar aportes relacionados con la preservación de estos espacios públicos.

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Todas las observaciones recibidas serán analizadas e incorporadas al proceso de evaluación antes de que el proyecto sea enviado para su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante.

Qué dijo el secretario de Gobierno sobre la iniciativa El secretario de Gobierno, Matías Grams, destacó la importancia del proyecto y explicó el objetivo de la futura normativa.

"La ordenanza busca regular los usos que tienen tanto el Eco Parque como las playas, protegiendo la flora y la fauna local y estableciendo normas para que todos podamos disfrutar de estos espacios garantizando la mayor protección ambiental", expresó el funcionario.

Desde el Municipio remarcaron que la recuperación de Barranquitas y El Arenal forma parte de una política integral de conservación ambiental y puesta en valor de los espacios públicos, buscando que las futuras generaciones puedan disfrutar de un entorno natural cuidado, accesible y sostenible.