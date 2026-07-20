San Nicolás: Manipulaba nafta, prendió un cigarrillo y desató un incendio, él y su hijo fueron hospitalizados

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San Nicolás

Un hombre de 38 años sufrió quemaduras y su hijo de 14 inhaló humo tras un incendio en una vivienda de San Nicolás. Ambos están fuera de peligro.

20 de julio de 2026 a las 10:05 a. m.

20 de julio de 2026 a las 10:05 a. m.

Un hombre de 38 años y su hijo de 14 fueron hospitalizados tras un incendio ocurrido en una vivienda del barrio 21 de Septiembre, en la ciudad de San Nicolás. El fuego se habría iniciado cuando el adulto manipulaba nafta y encendió un cigarrillo, lo que provocó una rápida propagación de las llamas.

Cómo se originó el incendio en una vivienda de San Nicolás El siniestro ocurrió en las últimas horas en una casa ubicada en el barrio 21 de Septiembre, en la zona oeste de San Nicolás. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el hombre se encontraba manipulando nafta en el quincho de la vivienda cuando encendió un cigarrillo.

En ese momento, las llamas lo alcanzaron y desencadenaron el incendio. Un llamado al 911 permitió la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Bomberos y SAME asistieron a las víctimas Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, una dotación de Bomberos y una ambulancia del SAME. Los bomberos lograron controlar el foco ígneo mientras el personal de salud brindó las primeras asistencias a las personas afectadas.

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El hombre sufrió quemaduras en un brazo y en la pierna derecha, mientras que el adolescente de 14 años fue trasladado al Hospital San Felipe por inhalación de humo.

La Justicia investiga las causas del incendio Ambos pacientes quedaron internados para su evaluación médica y, según informaron oficialmente, se encuentran fuera de peligro.